Вадим Карасев

Художник Бэнкси создал новую работу в украинском селе БородянкаСюжетСпециальная военная операция на Украине

Анонимный британский художник Бэнкси приехал на Украину. Соответствующую запись он опубликовал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он нарисовал граффити на частично разрушенном доме в селе Бородянка Киевской области. На стене многоэтажки изображена девочка-акробат, стоящая на руках и балансирующая на куске бетона.

В июне в Бородянке побывал премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Он посетил этот населенный пункт после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

9 ноября в Киев приехал актер Шон Пенн. Артист встретился с Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар». По словам Зеленского, она будет находиться на Украине до окончания специальной военной операции.