. Черно не любит оправдываться, поэтому задержится на Дом-2, чтобы сохранить семью

Вадим Карасев

Не любит Саша Черно оправдываться, из-за чего пытается уверить окружающих, что на проект р-на с мужем пришла исключительно ради сохранения семьи. По её словам, работа с психологом поможет наладить отношения с Иосифом Оганесяном. Фактически каждый день Александра пытается уверить окружающих, что пребывание на Поляне никак не связано с материальными трудностями. Хотя на проект они приехали вместе с сыном Стефаном и сестрой Саши — Татьяной.Однако в один момент Черно все-таки признала, что некоторые материальные проблемы у неё всё же есть. Хотя совсем недавно она подобный вариант отрицала и, судя по всему, проболталась в запале. Интересно, почему Саша не пишет, что Иосиф определенно рад вернуться на проект. Он с радостью проводит время с друзьями и часто бывает в спортзале. Кроме того, мужчина даже не думает о возвращении любви к супруге. Получится ли у Александры с помощью проекта получить желаемое, если в этом сомневается даже сам Иосиф?