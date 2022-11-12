. Черно не любит оправдываться, поэтому задержится на Дом-2, чтобы сохранить семью
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Черно не любит оправдываться, поэтому задержится на Дом-2, чтобы сохранить семью

Черно не любит оправдываться, поэтому задержится на Дом-2, чтобы сохранить семью
Александра Черно пытается всех убедить, что она решила задержаться на Дом-2 лишь ради психологов, которые помогают сохранить семью. Не любит Саша Черно оправдываться, из-за чего пытается уверить окружающих, что на проект р-на с мужем пришла исключительно ради сохранения семьи. По её словам, работа с психологом поможет наладить отношения с Иосифом Оганесяном. Фактически каждый день Александра пытается уверить окружающих, что пребывание на Поляне никак не связано с материальными трудностями. Хотя на проект они приехали вместе с сыном Стефаном и сестрой Саши — Татьяной.

Однако в один момент Черно все-таки признала, что некоторые материальные проблемы у неё всё же есть. Хотя совсем недавно она подобный вариант отрицала и, судя по всему, проболталась в запале. Интересно, почему Саша не пишет, что Иосиф определенно рад вернуться на проект. Он с радостью проводит время с друзьями и часто бывает в спортзале. Кроме того, мужчина даже не думает о возвращении любви к супруге. Получится ли у Александры с помощью проекта получить желаемое, если в этом сомневается даже сам Иосиф?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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