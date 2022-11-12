. Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2022 года: какого числа и во сколько
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Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2022 года: какого числа и во сколько

Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2022 года: какого числа и во сколько

Луна интересует человечество испокон веков. К лунным фазам люди всегда относились по-особенному, придавая им большое значение. В культуре, верах и поверьях они занимали определённое место. И сегодня Луна, ее фазы, а также лунный календарь продолжают быть актуальными.

Полнолуние в ноябре 2022 года, какого числа и во сколько

Новолуние — это такое положение, при котором Луна находится на одной линии между Землёй и Солнцем, то есть Солнце освещает обратную сторону Луны. Именно в новолуния случаются солнечные затмения. В ноябре 2022 года новолуние состоится в четверг, 24 числа, в знаке Стрельца.

Что можно и что нельзя делать на новолуние в ноябре 2022 года


Что можно делать в новолуние 24 ноября 2022 года

На основе положений и фаз рассчитываются религиозные праздники. Луной интересуются те, кто занимаются какими-либо практиками — магическими, эзотерическими, гаданиями и т. д.

Кроме того, в последнее время всё большей популярностью пользуются лунные календари, по которым высчитываются благоприятные дни. Здесь новолуние практически всегда является неблагоприятным.

Новолуние — это обновление. После него рекомендуется осуществлять какие-либо начинания, давно запланированные дела.

Главным образом новолуние подходит для планирования. Иногда нужно просто расслабиться, сбавить ход, обдумать что с вами случилось, куда вы держите путь, чего уже успели добиться и что для этого сделали, что вам мешает и что обязательно нужно сделать, как подкорректировать свои действия. Новая луна для этого является идеальным временем.

Хотите, чтобы уже с завтрашнего дня жизнь вышла на новый виток, стала лучше, удачнее, перспективнее? Нужно отпустить старое, негативное, ненужное. То, что сдерживает вас, но вы почему-то всё равно за это держитесь, нужно либо совсем убрать из своей жизни, либо отставить на второй план. Только так вы дадите путь чему-то новому.

Былые обиды, действия врагов, родных и друзей, плохие происшествия из прошлого пора простить и забыть. Они лягут камнем на душе. Людям, переполненным обидой и злобой, добиться чего-то существенного будет крайне непросто.

Старые вещи, поломанные, рваные, нерабочие, которые никогда уже не будут использоваться, но почему-то до сих пор засоряют ваше пространство, пора выкинуть. Избавиться от ненужного — значит, освободить место для нового, рабочего, светлого, доброго.

Что нельзя делать в новолуние 24 ноября 2022 года

Особое внимание следует обратить на своё здоровье. На новую луну нельзя забывать, что возможности организма ограничены. В новолуние же силы и энергия вовсе на исходе. Нужно быть предельно аккуратными, не перенапрягаться умственно и физически, чтобы не оказаться полностью разбитыми и ни на что неспособными.

Из-за перепадов настроения может возникать ничем не мотивированная агрессия. Нельзя ей поддаваться. Злоба может быть совершенно неоправданной, так что вы сами затем будете удивляться своему поведению, а тем временем отношения с людьми и ваша репутация будут испорчены.

Не стоит много работать, особенно по своей собственной инициативе. В такой день энергия человека находится на крайне низком уровне. Рекомендуется готовиться (копить и наращивать силы) к активному периоду растущей луны.

Грустить, предаваться апатии, невесёлым воспоминаниям нельзя. В новолуние такие чувства и ощущения могут быть усилены в несколько раз, что приведёт к психологическим срывам, длительной депрессии или эмоциональному истощению.

Не стоит приступать к новым делам и проектам, в том числе к генеральной уборке, строительству, запуску нового бизнеса. В новолуние у любого начала есть риск неудачи или полного провала.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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