. Даня Милохин - никчемное существо, заявила Кормухина

Ольга Кормухина считает, что певцу Дане Милохину пора примерить робу сантехника. После ухода из шоу «Ледниковый период» и отъезда за границу Даня Милохин столкнулся со шквалом критики. Вот и Ольга Кормухина не осталась в стороне — певица в пух и прах разнесла блогера. Пока Даня Милохин наслаждается отдыхом в Дубае, на него ополчились многие представители звездной братии. Никита Михалков, Анна Шафран, Борис Корчевников — все против 20-летнего блогера. Ольга Кормухина и вовсе, не подбирая слов, прошлась по звезд Сети. «Посмотрите на него! Человек не знает, куда себя деть. Мне даже жалко его стало, хотя раньше я напрягалась. Он наконец-то понял, что никчемное существо. Может быть, за голову возьмется и учиться пойдет куда-нибудь, профессию получит нормальную? Может, в нем гениальный сантехник пропадает, кондиционерщик. Или слесарь шестого разряда, как у Гоги из фильма «Москва слезам не верит», — высказалась 62-летняя Ольга Борисовна для Telegram-канала «Абзац».Сам Милохин не реагирует на некрасивые слова старших коллег. К слову, сейчас музыканта критикуют и за уход из «Ледникового периода» — Даня внезапно покинул проект, подставив съемочную команду и партнершу Женю Медведеву. Сам тиктокер уверял: он занимался нелюбимым делом, поэтому без раздумий распрощался с программой на Первом канале. «Объясняю один раз, больше не буду. Я не могу делать то, что не хочу. В том году я с удовольствием занимался «Ледниковым периодом», потому что это для меня было что-то новое. Мне было круто, мне было интересно. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им, мол, будьте готовы, что я свалю. Они сказали: «Мы готовы». И я свалил», — говорил на днях Милохин.