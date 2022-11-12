. День 12 ноября в истории

Всемирный день борьбы с пневмонией.

Отмечается с 2009 года при поддержке Всемирной орга­низации здравоохранения (ВОЗ).

Ежегодно в мире пневмонией заболевают порядка 450 миллионов человек, из них около 7 миллионов — умирают. Это заболевание входит в список 10 самых распространенных причин смерти во всем мире.

Синичкин день.

Этот экологический праздник был учрежден по инициативе Союза охраны птиц России для того, чтобы привлечь внимание общественности к многочисленным птицам, зимующим в северных широтах (синицам, щеглам, снегирям и др.), и помочь им пережить морозы и снегопады.

Традиционно в этот день в нашей стране начинается акция «Покормите птиц зимой». Дети вместе с взрослыми мастерят и развешивают кормушки, наполняя их угощением для птиц.

Наши предки считали синицу Божьей птицей. Они верили, что она находится под особым покровительством высших сил и приносит удачу. В день памяти православного святого Зиновия Синичника (12 ноября), хозяйки дома, выходя на крыльцо, кидали в одну сторону кусочки сала, в другую — хлеб. Если птички сначала склёвывали сало, то считалось, что у скота будет скорый приплод, а если крошки — то дом будет «полная чаша».

36 лет назад (1986) был создан Советский фонд культуры (ныне Российский фонд культуры).

Инициаторами его создания стали более 50 общесоюзных и республиканских творческих союзов, общественных организаций и учреждений культуры. Председателем правления Фонда был избран известный отечественный деятель культуры, академик Дмитрий Лихачёв.

По инициативе организации началось возвращении в нашу страну архивных, музейных и библиотечных коллекций, уникальных документов и особо ценных предметов, которые были собраны и сохранены соотечественниками, вынужденными эмигрировать из России в годы революции и гражданской войны. К настоящему времени на Родину уже возвращено более 130 тысяч памятников истории и культуры.

Фонд является обладателем первой в стране библиотеки-архива «Русское зарубежье» с собранием сочинений русской эмиграции. В него, в частности, входят коллекция общества «Родина», архив писателя Ивана Шмелева, а также письма Ивана Бунина, Льва Толстого и других классиков русской литературы.

62 года назад (1960) вступила в строй К-19 — первая советская атомная подводная лодка, вооруженная баллистическими ракетами.

Субмарина была заложена осенью 1958 года на Северном машиностроительном предприятии. Спустя год она была спущена на воду.

12 ноября 1960 года после завершения государственных испытаний подлодка вступила в строй.

К-19 стала самой невезучей субмариной в истории отечественного флота. За многочисленные аварии подводники прозвали её «Хиросимой».

В апреле 1990 года подлодка была выведена из строя ВМФ СССР и утилизирована.

70 лет назад (1952) совершил первый полёт страте­гический бомбардировщик Ту‑95 (по классификации НАТО — «Медведь»).

В воздух его поднял экипаж под командованием летчи­ка-испытателя Алексея Перелета.

Самолёт был разработан в ОКБ № 156 (ныне КБ «Туполев»). Главный конструктор — Николай Базенков. Позднее на базе Ту-95 были созданы свыше 20 различных модификаций, в том числе пассажирские самолеты Ту-114 и Ту-116.

Бомбардировщик выпускался серийно до 1992 году на Таганрогском машиностроительном заводе имени Г.М. Димитрова и авиационном заводе №18 в Куйбышеве (ныне — Самара). Всего было выпущено около 500 самолётов разных модификаций.

Ту-95 был принят на вооружение в 1956 году и является одним из основных бомбардировщиков‑ра­кетоносцев ВВС России.

181 год назад (1841) император Николай I издал указ об учреждении в России сберегательных касс. Эта дата считается днем рождения Сбербанка.

«По уважению пользы, какую могут приносить сберегательные кассы, как в хозяйственном, так и в нравственном отношении», — говорилось в документе — «открыть сберегательные учреждения с целью доставления недостаточным всякого званья людям средств к сбережению верным и выгодным способом малых остатков от их расходов в запас на будущие надобности».

Уже в марте 1842 года в здании Опекунского совета на Казанской улице в Петербурге открылась сберегательная касса. Первым её клиентом стал служащий Ссудной казны Николай Кристофари. Всего в первый день работы сберегательной кассы её посетили более 70 человек, оформивших счета на сумму свыше 400 рублей.

К началу XX века в стране было уже порядка 4 тысяч сберегательных касс.

После Октябрьской революции, в отличие от коммерческих банков, сберкассы были сохранены. В них были предусмотрены различные виды вкладов, а также проводились государственные займы и продажа выигрышных облигаций.

Первоначально сберкассы находились в ведении Наркомфина, затем Министерства финансов СССР, а позднее были переданы в Госбанк СССР. В 1987 году в СССР был создан Сберегательный банк.

Сегодня Сбербанк России — крупнейший банк Российской Федерации и СНГ. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам.

219 лет назад (1803) указом Александра I Николай Карамзин был назначен официальным историографом.

«Для сочинения полной Истории Отечества» ему был выделен ежегодный «пансион» в размере 2 тысяч рублей. Карамзин получил право «читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках, от святейшего Синода зависящих, древние рукописи, до российских древностей касающиеся».

Первые восемь томов «Истории государства Российского» вышли в свет в феврале 1818 года. Император Александр I высоко оценил труд писателя и повелел разослать книги по министерствам и посольствам, указав в сопроводительном письме, что чиновники обязаны знать свою национальную историю.

Николай Карамзин умер в 1826 году, не успев закончить 12 том «Истории государства Российского». Он вышел спустя три года после его смерти.

8 лет назад (2014) на поверхность ядра кометы Чурюмова-Герасименко сел спускаемый модуль «Филы» зонда «Розетта».

Космический аппарат был создан Европейским космическим агентством в сотрудничестве с NASA. «Розетта» была запущена в космос в марте 2004 года с космодрома в Куру. Зонду потребовалось 10 лет, чтобы долететь до кометы.

12 ноября 2014 года на поверхность исследуемого объекта был спущен модуль «Филы». Это стало первой в мировой истории мягкой посадкой на поверхность кометы.

Миссия «Розетты» была завершена в сентябре 2016 года. За 12 лет космический аппарат пролетел порядка 500 миллионов километров и передал массу интересных данных. К примеру, на комете Чурюмова-Герасименко была обнаружена вода, обладающая иными свойствами, чем земная. На комете также были найдены глицин и другие сложные органические соединения.

74 года назад (1948) в Токио (Япония) завершил свою работу Международный военный трибунал для Дальнего Востока (также известный как «Токийский процесс»).

Международный военный трибунал начал свою работу 3 мая 1946 года. В его состав вошли представители 11 стран: СССР, США, Великобритании, Китая, Франции, Канады, Голландии, Новой Зеландии, Австралии, Индии и Филиппин. Перед судом предстали 28 японских военных и государственных деятелей, совершавших преступления против мира и человечности во время Второй мировой войны.

В ходе процесса, который длился почти 2,5 года, было проведено 818 открытых заседаний и 131 — в судебной комнате. Было рассмотрено свыше 4 тысяч документальных доказательств и более тысячи свидетельских показаний. Были приведены факты массовых убийств. В частности, «марш смерти» на Филиппинах, когда погибли десятки тысяч военнопленных, и Нанкинская резня, в ходе которой были убиты около 200 тысяч жителей города и китайских военных.

12 ноября 1948 года был оглашен приговор. К смертной казни были приговорены 7 человек, 16 — к пожизненному заключению, остальные к разным срокам заключения. Двое обвиняемых умерли во время процесса, один — был признан невменяемым.

101 год назад (1921) началась Вашингтонская конференция 1921-1922 годов.

В международной встрече, созванной по инициативе США, принимали участие представители Британской империя (Великобритания, доминионы и Индия), Франции, Италии, Бельгии, Португалии, Нидерландов, Китая и Японии. Советская Рос­сия не получила приглашения на конференцию и впослед­ствии заявила о непризнании ее решений.

В ходе конференции, которая продлилась до 6 февраля 1922 года, был принят ряд соглашений, призванных снять спорные вопросы, остававшиеся нерешёнными после Первой мировой войны. В частности, Договор четырёх держав (США, Британская империя, Франция и Япония) об островных владениях в Тихом океане и о принятии согласованных решений в конфликтных ситуациях, а также договор о соблюдении террито­риальной и административной неприкосновенности Китая при сохранении его открытости для международной тор­говли.

175 лет назад (1847) состоялась первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества.

Процедура была проведена акушером Джеймсом Симпсоном в Университете Эдинбурга.

Хлороформ был впервые получен в 1831 году. Спустя несколько лет формулу этого химического соединения установил французский химик Жан-Батист Дюма. Он же придумал и его название.

1092 года назад (930) был основан старейший в мире парламент — исландский альтинг.

Впервые он собрался в местечке Тингведлир на юго-западе Исландии. Принимать участие в работе альтинга имели право все свободные мужчины. На заседаниях, которые проводились раз в 2-3 года, принимались не только законы, но и урегулировались различные споры. Альтинг продолжал работать вплоть до конца XVIII века.

Исландский парламент был восстановлен в 1844 году. Сегодня Альтинг состоит из 63 членов, избираемых сроком на четыре года.