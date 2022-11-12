. Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и Playstation
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Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и Playstation

Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и Playstation


Авторитетные технические специалисты из Digital Foundry не оставили без внимания один из главных релизов этой недели — игру Sonic Frontiers. Они выпустили сравнение проекта на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Playstation 4 и Playstation 5. Приведем наиболее интересные детали из этого сравнения:



Версии для Xbox Series X и Playstation 5 практически идентичные. Есть 2 режима — динамические 1800p при 60 FPS (почти без падений) и 4K при 30 FPS. Визуально версии для новых консолей заметно лучше версий для Xbox One и Playstation 4.



На Xbox Series S игра работает в 1440p при 30 FPS, при этом ранее SEGA отмечала возможность получить повышенную частоту кадров.



На Xbox One X игроки получают 1800p при 30 FPS, но графически игра выглядит хуже, чем на Xbox Series S или старших консолях.



На Playstation 4 Pro в игре 1080p при 30 FPS, но визуальные эффекты лучше, чем на Xbox One X.



На Playstation 4 тоже 1080p при 30 FPS, но есть просадки по FPS.



На Xbox One всего 900p при 30 FPS с низким качеством графики.

В видео Digital Foundry отмечают, что все версии имеют довольно хорошее качество освещения, а визуальные различия в них больше связаны с различными деталями, вроде деревьев.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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