. Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и Playstation

Авторитетные технические специалисты из Digital Foundry не оставили без внимания один из главных релизов этой недели — игру Sonic Frontiers. Они выпустили сравнение проекта на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Playstation 4 и Playstation 5. Приведем наиболее интересные детали из этого сравнения:

Версии для Xbox Series X и Playstation 5 практически идентичные. Есть 2 режима — динамические 1800p при 60 FPS (почти без падений) и 4K при 30 FPS. Визуально версии для новых консолей заметно лучше версий для Xbox One и Playstation 4.На Xbox Series S игра работает в 1440p при 30 FPS, при этом ранее SEGA отмечала возможность получить повышенную частоту кадров.На Xbox One X игроки получают 1800p при 30 FPS, но графически игра выглядит хуже, чем на Xbox Series S или старших консолях.На Playstation 4 Pro в игре 1080p при 30 FPS, но визуальные эффекты лучше, чем на Xbox One X.На Playstation 4 тоже 1080p при 30 FPS, но есть просадки по FPS.На Xbox One всего 900p при 30 FPS с низким качеством графики.

В видео Digital Foundry отмечают, что все версии имеют довольно хорошее качество освещения, а визуальные различия в них больше связаны с различными деталями, вроде деревьев.

