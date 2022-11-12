Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО и сменил позывной Космос
Экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин возглавил инспекторскую группу военных советников в зоне боевых действий на Украине.
По словам Рогозина, с его участием сформирована группа советников "Царские волки", оказывающая военно-техническую поддержку подразделениям ДНР и ЛНР. Бывший чиновник назвал ее "добровольческим подразделением".
Рогозин подчеркнул, что название "Царские волки" – историческое, оно восходит к русским добровольческим подразделениям, созданным в ноябре 1992 года в бывшей Югославии. В прошлом столетии экс-гендиректор "Роскосмоса" лично участвовал в Приднестровском конфликте (1992) и войне в Боснии (1992-1995).
Из фотографии, опубликованной Рогозиным в личном Telegram-канале следует, что он сменил позывной "Космос" на "Сармат".
В июле Рогозина на посту главы "Роскосмоса" сменил вице-премьер Юрий Борисов.