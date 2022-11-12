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Дмитрий Тарасов рассказал об алкоголизме жены

Дмитрий Тарасов рассказал об алкоголизме жены
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко ведет веселый образ жизни.     Анастасия Костенко не раз уверяла, что не пьет, так как у нее непереносимость спиртного. Но в последнее время жену Дмитрия Тарасова можно увидеть в ночных заведениях, где она отрывается по полной. Сыну Анастасии недавно исполнился год, и она начала вести не самый здоровый образ жизни. Похоже, Костенко совсем забыла о своей непереносимости алкоголя… Из-за этого многодетную мать часто критикуют. Гневными комментариями закидывают ее супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. «Твоя жена — пьяница! Она же грудью сына кормит!» — негодуют некоторые. Дмитрий ответил недоброжелателю, подчеркнув, что его жена не страдает от пагубной зависимости.
«Моя жена — умничка, она уже не кормит грудью, имеет право отдыхать! Короче, любимая, кайфуй, наслаждайся жизнью!» — обратился 35-летний спортсмен к избраннице. Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко живут в браке почти пять лет. За это время в жизни супругов случалось всякое. Футболиста не раз подозревали в изменах, а сам он упорно все это опровергал. «Мне надо было отдохнуть, переосмыслить, как жить или не жить дальше. Все связано с личными проблемами в семье. Но все решится. Может быть, расскажу вам об этом, а, может, и не буду. Идем дальше. Я возвращаюсь с холодной головой и горячим сердцем. Просто надо работать со своей головой и мышлением!» — говорил он в тяжелые периоды. В свое время считалось, что Анастасия разрушила брак Тарасова с Ольгой Бузовой. Сама Костенко призывает не верить в сплетни. «Все было ясно и понятно с самого начала. Мы с Димой много говорили по душам, наши взгляды полностью совпали и стали целями. Самое важное на начальном этапе — чтобы все было прозрачно и чисто, без иллюзий и каких-то мутных ситуаций», — заявляла Настя.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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