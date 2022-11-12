. Дмитрий Тарасов рассказал об алкоголизме жены

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко ведет веселый образ жизни. Анастасия Костенко не раз уверяла, что не пьет, так как у нее непереносимость спиртного. Но в последнее время жену Дмитрия Тарасова можно увидеть в ночных заведениях, где она отрывается по полной. Сыну Анастасии недавно исполнился год, и она начала вести не самый здоровый образ жизни. Похоже, Костенко совсем забыла о своей непереносимости алкоголя… Из-за этого многодетную мать часто критикуют. Гневными комментариями закидывают ее супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. «Твоя жена — пьяница! Она же грудью сына кормит!» — негодуют некоторые. Дмитрий ответил недоброжелателю, подчеркнув, что его жена не страдает от пагубной зависимости.«Моя жена — умничка, она уже не кормит грудью, имеет право отдыхать! Короче, любимая, кайфуй, наслаждайся жизнью!» — обратился 35-летний спортсмен к избраннице. Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко живут в браке почти пять лет. За это время в жизни супругов случалось всякое. Футболиста не раз подозревали в изменах, а сам он упорно все это опровергал. «Мне надо было отдохнуть, переосмыслить, как жить или не жить дальше. Все связано с личными проблемами в семье. Но все решится. Может быть, расскажу вам об этом, а, может, и не буду. Идем дальше. Я возвращаюсь с холодной головой и горячим сердцем. Просто надо работать со своей головой и мышлением!» — говорил он в тяжелые периоды. В свое время считалось, что Анастасия разрушила брак Тарасова с Ольгой Бузовой. Сама Костенко призывает не верить в сплетни. «Все было ясно и понятно с самого начала. Мы с Димой много говорили по душам, наши взгляды полностью совпали и стали целями. Самое важное на начальном этапе — чтобы все было прозрачно и чисто, без иллюзий и каких-то мутных ситуаций», — заявляла Настя.