. Дочь Марии Шукшиной, ставшая качком, публикует пикантные фото
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочь Марии Шукшиной, ставшая качком, публикует пикантные фото

Дочь Марии Шукшиной, ставшая качком, публикует пикантные фото
33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной, Анна Трегубенко превратилась в качка, за что ее критикуют подписчики. Дочь Марии Шукшиной несколько месяцев назад увлеклась бодибилдингом и даже начала принимать специальные гормоны. 33-летняя Анна Трегубенко демонстрирует публике трансформацию своего тела. В блоге она публикует пикантные фотографии. Однако снимки не всем приходятся по душе, красавицу начинают критиковать. В итоге у нее сдали нервы. Мария Шукшина необычное увлечение дочери осуждает. По ее мнению, женщины не должны заниматься бодибилдингом. Мария Васильевна признавалась, что несколько раз пыталась вразумить наследницу, однако та не стала ее слушать.
Сейчас Анна Трегубенко живет отдельно от родительницы и зарабатывает на жизнь сама. Ее тело трансформируется под действием гормонов и силовых нагрузок в качалке. Из хрупкой и миловидной блондинки девушка превратилась в коренастую даму с широкой спиной. Трегубенко делится с подписчиками достаточно интимными снимками. Звездная наследница убеждена, что пришло время отбросить комплексы и показать себя во всей красе. Фотографии обсуждают фанаты. Большинство комментаторов высказываются резко в адрес Анны.
Достается и 55-летней Шукшиной. В последнее время в публичных выступлениях актриса постоянно рассуждает о морали, нравственности и семейных ценностях. Однако поведение ее дочери, как считают критики, далеко от идеала. В итоге у ставшей качком дочери актрисы случился нервный срыв на публике. Она оставила эмоциональное послание в адрес завистников, которые, по ее словам, постоянно искажают правду. «Как же вы меня … своей недалекостью и тупо отсутствием желания связаться со мной и спросить из первых уст, так сказать! Хватит навязывать мне врачей, которых у меня нет и никогда не было! Освещайте то, что актуально, а не мой спорт и мое тело», — с негодованием заявила внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной.
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

Последние новости

Новые возможности: рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года для всех знаков зодиака
Новые возможности: рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября
Дочь Марии Шукшиной, ставшая качком, публикует пикантные фото
Дочь Марии Шукшиной, ставшая качком, публикует пикантные фото
Жена Константина Ивлева оказалась со сломанными ребрами
Жена Константина Ивлева оказалась со сломанными ребрами
Настасья Самбурская призналась, откуда у нее столичная квартира и «Бентли»
Настасья Самбурская призналась, откуда у нее столичная квартира и
Как парни развлекаются без девушек
Как парни развлекаются без девушек
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и пойдет в регионы
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и
Власти заверили в отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
Власти заверили в отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
Бэнкси приехал на Украину
Бэнкси приехал на Украину
Ольгу Бузову заподозрили в новом романе
Ольгу Бузову заподозрили в новом романе
Анне Седоковой пришлось выпить, чтобы поговорить с Меладзе
Анне Седоковой пришлось выпить, чтобы поговорить с Меладзе
Николая Баскова унизили прямо на сцене
Николая Баскова унизили прямо на сцене
Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа, боевую систему и прочее
Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа,

Топ на сегодня

В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок

Еще по теме

Дочь Марии Шукшиной за два года пандемии кардинально преобразилась
Дочка актрисы Марии Шукшиной чрезвычайно преобразилась
33-летняя дочь - качок Марии Шукшиной запечатлелась в кружевном боди
33-летняя дочка Марии Шукшиной сменила имидж и род занятий