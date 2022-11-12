. Дочь Марии Шукшиной, ставшая качком, публикует пикантные фото

33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной, Анна Трегубенко превратилась в качка, за что ее критикуют подписчики. Дочь Марии Шукшиной несколько месяцев назад увлеклась бодибилдингом и даже начала принимать специальные гормоны. 33-летняя Анна Трегубенко демонстрирует публике трансформацию своего тела. В блоге она публикует пикантные фотографии. Однако снимки не всем приходятся по душе, красавицу начинают критиковать. В итоге у нее сдали нервы. Мария Шукшина необычное увлечение дочери осуждает. По ее мнению, женщины не должны заниматься бодибилдингом. Мария Васильевна признавалась, что несколько раз пыталась вразумить наследницу, однако та не стала ее слушать.Сейчас Анна Трегубенко живет отдельно от родительницы и зарабатывает на жизнь сама. Ее тело трансформируется под действием гормонов и силовых нагрузок в качалке. Из хрупкой и миловидной блондинки девушка превратилась в коренастую даму с широкой спиной. Трегубенко делится с подписчиками достаточно интимными снимками. Звездная наследница убеждена, что пришло время отбросить комплексы и показать себя во всей красе. Фотографии обсуждают фанаты. Большинство комментаторов высказываются резко в адрес Анны.Достается и 55-летней Шукшиной. В последнее время в публичных выступлениях актриса постоянно рассуждает о морали, нравственности и семейных ценностях. Однако поведение ее дочери, как считают критики, далеко от идеала. В итоге у ставшей качком дочери актрисы случился нервный срыв на публике. Она оставила эмоциональное послание в адрес завистников, которые, по ее словам, постоянно искажают правду. «Как же вы меня … своей недалекостью и тупо отсутствием желания связаться со мной и спросить из первых уст, так сказать! Хватит навязывать мне врачей, которых у меня нет и никогда не было! Освещайте то, что актуально, а не мой спорт и мое тело», — с негодованием заявила внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной.