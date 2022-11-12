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"Доедаешь то, что уже никому не нужно": Айза набросилась на Гуфа и его нынешнюю жену Юлию Королеву

"Доедаешь то, что уже никому не нужно": Айза набросилась на Гуфа и его нынешнюю жену Юлию Королеву

37-летняя Айза-Лилуна Ай недавно дала интервью на YouTube-шоу "Ваша Наташа", в котором призналась, что Гуф не дает ей деньги на ребенка, пока она сама не попросит. Нынешняя жена рэпера решила вступиться за мужа и дала старт новому скандалу.

Юлия Королева заявила, что первая жена Алексея Довлатова врет. "Вранье чистой воды. Стыд и позор очередной", — высказалась Юлия. Айза не стала долго ждать и написала обидчице ответ.


Юлия Королева

Бизнесвумен заявила, что может одним постом в соцсетях разрушить всю счастливую семейную идиллию, которую выстроила в своей голове Королева, но не будет. Вместо этого она призвала Юлию проверить телефон супруга, а также намекнула на его измены.

Курица никогда не станет лебедем, как козлу не стать породистым арабским скакуном. А кто был маленьким изменщиком, тот таковым и останется на всю жизнь. Правда, немного старее, толще и менее популярным.
Юлия Королева и Гуф
Айза накинулась на Юлию Королеву

Спустя некоторое время после того, как прошлась по Гуфу, его бывшая супруга обратилась и к самой Королевой. Айза напомнила, что она была первой женой рэпера, а Юлия — лишь четвертой.

Ты та, которая доедает то, что уже никому не нужно. И хавайте абсолютно все, что Лешка вытворяет. Правда, с пузом он уже не такой дерзкий. Прости за правду, но ты слишком в себя поверила.

Айза также призвала Королеву не волноваться, потому что его бывшим он уже не нужен, но снова намекнула на то, что Довлатов что-то скрывает от жены. "Мы ему иногда нужны, но это уже другая история", — написала женщина и добавила сердечко.

Айза и Гуф
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По материалам: uposters.ru

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