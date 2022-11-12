. Фил Спенсер похвалил последнее обновление приложения Xbox
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Фил Спенсер похвалил последнее обновление приложения Xbox

Фил Спенсер похвалил последнее обновление приложения Xbox


Команда Xbox продолжает развивать не только игровые консоли, но и улучшает опыт игроков на PC. Подписка Game Pass именно на PC показывала максимальный рост в последний год, о чем ранее сообщали руководители Microsoft.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер сегодня в Twitter похвалил команду, которая занимается приложением Xbox для PC. В начале ноября вышло обновление приложения Xbox для PC под номером 2211.1000. Апдейт существенно ускорил работу приложения на компьютерах. Страницы отдельных игр и разделы стали открываться заметно быстрее, а анимации теперь гораздо более плавные. Кроме того, приложение научилось запоминать размер окна и получило некоторые другие улучшения.

Фил Спенсер написал в Twitter следующее об обновленном приложении Xbox для PC:

Приложение Xbox на PC теперь работает быстрее и более плавно, после обновления на этой неделе. Я горд за команду, которая прислушивалась к отзывам игроков и значительно улучшила производительность.

Скачать обновленное приложение Xbox игроки могут из Microsoft Store.

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По материалам: newxboxone

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