. Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Гороскоп на грядущую неделю поможет вам выйти победителями из любых передряг, а также создать благоприятные условия для любых своих начинаний и дел. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы обеспечить себя удачей на данный период.

На этой неделе Меркурий и Венера поменяются ролями. Венера 16 числа станет антагонистом из-за перехода в Знак Стрельца, а Меркурий 17 ноября, наоборот, из-за перехода в этот Знак обретет силы. В целом это уравнивает шансы людей разного пола, возраста и интересов, но приведет к определенным переменам. Перевернуть свою жизнь, причем в лучшую сторону, вам помогут малоизвестные принципы осознанности.

Овен

У Овнов последние дни недели могут стать несколько сумбурными. Чтобы каждое утро было добрым, важно помнить о четырех приметах счастливого дня. Они помогут начинать день с позитивной ноты и оставаться продуктивными на всем его протяжении. В эти семь дней в жизни Овнов может произойти много интересных и важных, а также не всегда приятных вещей. Не исключено, что ночные светила породят в умах этих людей иллюзию необратимости происходящего, но это не более чем страх. Не нужно думать о негативе, дабы не потерять удачу.

Телец

Тельцам в период с 14 по 20 ноября стоит научиться доверять внутреннему голосу. Да, Венера ослабнет 16 числа, но на следующий день Меркурий не допустит ослабления интуиции этих людей. Эта планета будет заинтересована в том, чтобы Тельцы преуспели во всех направлениях. Если вдруг в окружении будут люди, которые после совершения ошибок уйдут безнаказанными, не стоит никого поучать и не стоит никому мстить. Астрологи советуют Тельцам сфокусироваться исключительно на своей жизни и не пытаться нести справедливость. Это будет лишней тратой времени и сил.

Близнецы

Близнецам, которые недавно перешли дорогу какому-то человеку или даже нескольким людям, стоит быть внимательнее, так как обиженные и оставленные в дураках личности так просто этого не оставят. Возможно, Близнецам захотят отомстить, и удачный момент придет. В связи с этим стоит помнить о пяти признаках порчи и сглаза, ведь месть на обязательно должна быть видимой. Во второй половине недели астрологи советуют Близнецам приобщиться к прекрасному — в качестве отдыха выбирать просмотр интересных фильмов, чтение книг, посещение музеев и выставок.

Рак

Ракам в период с 14 по 20 ноября удастся привлечь в свою жизнь нужные вещи, события и людей. Ускорить процесс можно будет при помощи трех эффективных практик. Раки с высокой вероятностью получат то, о чем мечтают, но ослабление Венеры 16 числа может спровоцировать некий «откат» , в результате которого Раки могут все потерять. Нужно смотреть в оба и не рисковать, тогда успех удастся закрепить. Если что-то не получается, это говорит лишь об одном — важно сменить тактику и попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом.

Лев

Львам в эти семь дней понадобится сильная энергетика. Укрепить свое биополе им поможет физическая активность, правильное питание, соблюдение режима и упражнения из йоги. Представителям этого Знака астрологи советуют набраться терпения, так как в дни перехода Венеры и Меркурия 16 и 17 числа могут происходить не самые приятные вещи. Ни в работе, ни в любви Львам не стоит отключать рационализм. Риски сейчас не приведут ни к чему хорошему. Ночные светила будут взывать этих людей к смелости, порядочности, трудолюбию и ответственности во всех ее проявлениях.

Дева

Девы, которые застряли в жизненном тупике и не знают что им делать, на этой неделе обретут уверенность в себе и поймут, в каком направлении им стоит дальше двигаться. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как быть в такой ситуации. Вселенная поможет этим людям расставить приоритеты и осознать свое место. Переход Меркурия в Стрельца запустит нужные механизмы, ведь это планета-покровитель для Дев. Важно верить в себя и не прекращать двигаться к цели. Не исключено, что эти люди смогут наконец начать смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены.

Весы

У Весов начнется не самое простое время с 16 числа. Слабая Венера сделает их менее удачливыми, но подобное влияние можно будет свести к минимуму при помощи специальных ритуалов. Несмотря на ослабление планеты-покровителя, у Весов все равно продолжат появляться новые идеи, причем многие из них окажутся весьма интересными и жизнеспособными. Обаяние и привлекательность этих людей тоже пострадают, но лишь временно. Пришло время сфокусироваться на важных делах по дому и постараться избавиться от долгов, выполнить данные ранее обещания.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут часто совершать типичные для них жизненные ошибки, особенно 16 и 17 числа. Переход Венеры в Стрельца будет болезненным, но с другой стороны, негатив от этой планеты не будет ощущаться так, как другими Знаками. Многим Скорпионам удастся обойти стороной все невзгоды. Астрологи отмечают, что в середине недели у людей данного Знака Зодиака может появиться странное ощущение, будто всё, что происходит, уже было раньше. Это дежа-вю не стоит рассматривать как какое-то нехорошее предзнаменование. Скорее, это просто побочный эффект от смены Знака Меркурием.

Стрелец

Стрельцам ночные светила в эти семь дней могут открыть будущее. Например, некоторые из этих людей смогут чаще видеть вещие сны, а у других обострится интуиция. Если ничего этого не произойдет, можно воспользоваться современными гаданиями. Они будут очень точными. Ключом, отпирающим дверь к успеху в любой из сфер, сейчас можно считать напористость. Если хочется преуспеть в делах, придется больше работать. Если захочется построить или укрепить отношения, нужно будет стать более открытыми. Все получится, если не сидеть на месте сложа руки.

Козерог

Козерогам ночные светила помогут решить их кармические задачи. Особенно это касается Меркурия, который в конце недели сделает так, что эти люди поймут простой факт — решение всех проблем было на поверхности и все это время являлось чем-то очевидным. Пусть и не без усилий, но Козероги достигнут поставленных целей и задач. Предзнаменованием появления чего-то важного в жизни для них станет некий внутренний диссонанс и душевный хаос. Не нужно бояться этого, ведь нескончаемый поток мыслей порой приносит пользу в виде озарений.

Водолей

Водолеям на этой неделе желательно почаще заниматься духовными практиками и поисками новых увлечений. Эти люди смогут получить ответы на интересующие их вопросы о жизни, судьбе, будущем и прошлом. Своенравность и необычный характер Водолеев могут отпугнуть от них новых людей, поэтому важно быть проще и не навязывать никому своих правил. Возможно, с прошлой недели в жизни этих людей появилось много врагов. Если Водолеи устали от бесконечных баталий с недоброжелателями, то, возможно, пришло время выбросить белый флаг и начать переговоры.

Рыбы

Рыбы в период с 14 по 20 ноября могут чаще начать задумываться о том, где и как найти счастье. Ранее мы рассказывали про так называемый путь души. Возможно, что Рыбы смогут его, наконец, обрести. В борьбе за счастье все средства хороши, поэтому важно действовать решительно, смело. Все текущие неурядицы довольно быстро себя исчерпают, поскольку ночные светила на стороне Рыб. Да, после 16 числа энергетика этих людей ослабнет, но удача их не покинет, поэтому можно ожидать минимального снижения продуктивности.