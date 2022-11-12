. Госкомпаниям разрешили «выращивать» своих поставщиков

Заказчики, осуществляющие закупки по 223-ФЗ, получат право утверждать программы развития поставщиков и обеспечивать их реализацию. Такой Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 285-ФЗ вступает в силу 12 ноября.

Крупные компании, корпорации и другие организации с государственной долей, выступающие заказчиками по закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», смогут создавать программы для развития поставщиков из сферы МСП. В рамках этих программ малому и среднему бизнесу может оказываться финансовая, правовая, методическая, информационная и иная поддержка. Таким образом, компании с госучастием смогут рассчитывать на повышение качества продукции и услуг поставщиков и лучше обеспечить собственные потребности в закупках, отмечается в пояснении к документу.



