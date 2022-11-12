. Интерфейс консоли Xbox в новой тестовой прошивке работает гораздо быстрее

Вадим Карасев





Microsoft выпускает обновления для инсайдеров, которые сейчас, в том числе, вносят некоторые изменения в главный экран консолей Xbox. Над днях игроки-инсайдеры уровня Alpha Skip-Ahead получили очередной апдейт, который распространяется под номером 2308.221109-1900. Он был направлен, в первую очередь, на устранение различных ошибок. Но игроки заметили еще одну интересную деталь обновления.

Игровой журналист и инсайдер Джез Корден в социальных сетях написал, что с последним апдейтом работать интерфейс на консоли Xbox Series X стал гораздо быстрее. Ниже можно посмотреть ролик, который он опубликовал, в нем действительно интерфейс Xbox работает заметно быстрее, чем в текущем релизном билде прошивки. По словам Кордена «переход от главного домашнего экрана к одному из приложений или магазину происходит быстрее, чем когда-либо».

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/11/ssstwitter.com_1668235728946.mp4

На данный момент нет информации, когда эта версия прошивки Xbox станет доступна всем игрокам.