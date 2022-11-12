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Иосиф Пригожин встал на защиту Меладзе

Иосиф Пригожин встал на защиту Меладзе
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не нужно всех грести под одну гребенку. В последнее время Валерий Меладзе предпочитает не появляться на официальных мероприятиях. Поклонники видят его лишь во время редких корпоративных выступлениях. Например, в октябре певец вместе с Иваном Ургантом зажигал на частном концерте в Ташкенте, а недавно выступал у блогера Лерчек. Иосиф Пригожин считает, что публика и некоторые коллеги зря негативно относятся к 57-летнему Валерию Шотаевичу. По словам продюсера, музыкант не заслужил критики: не делал шокирующих заявлений, не отказывался от родины и имеет полное право выступать за рубежом с теми, с кем пожелает. «Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе — гражданин России. Оттого что у него живет брат в Киеве, у него какой выбор? Нельзя делать из артистов заложников, понимаете? Записывать всех во враги народа несправедливо. Нельзя всем рты затыкать: у одного своя точка зрения, у третьего — другая. Мы же тем и сильны были, что могли выражать свое мнение!» — возмутился 53-летний Пригожин.
Продюсер уверен, артисты, которые настроены против России, уже перебрались за границу и собираются связать свою жизнь с иностранной публикой. Однако Меладзе, по словам Иосифа Игоревича, вернулся и воздерживается от опрометчивых комментариев современной политической обстановки. К тому же, Пригожин призвал объединиться в трудные времена и помочь тем, кто покинул родину. Конечно, если они сами захотят вернуться. «Ну почему надо приковывать человека гвоздями к стене и мочить? Что за натура такая? Мы должны наоборот сегодня консолидировать общество, максимум усилий приложить и к консолидации творческих людей, если они хотят домой и понимают правила», сказал Иосиф Пригожин «Пятому каналу». Напомним, Валерий Меладзе сразу после начало СВО опубликовал обращение, которое вызвало общественный резонанс. Пригожин не увидел ничего криминального в словах известного певца. По мнению продюсера, артист призвал обе стороны остановить конфликт, чтобы избежать тяжелых последствий для участниц споров.
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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