. Ирина Шейк сошлась с Брэдли Купером и готова родить ему еще одного ребенка
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Ирина Шейк сошлась с Брэдли Купером и готова родить ему еще одного ребенка

Ирина Шейк сошлась с Брэдли Купером и готова родить ему еще одного ребенка
Как пишут СМИ, супермодель Ирина Шейк собирается родить второго ребенка от голливудской звезды Брэдли Купера, правда, свадьбу они пока не планируют. Ирина Шейк и Брэдли Купер начали подогревать слухи о воссоединении еще летом. Знаменитости, которые расстались в 2019 году, никогда не переставали общаться, ведь их связывает общая дочь — очаровательная Леа. Первые разговоры в Сети поползли, когда в конце августа актер и топ-модель отправились вместе с 5-летней дочерью на семейный отдых. Во-первых, тогда в аккаунте Ирины впервые за три года появилось совместное фото с Брэдли.
А во-вторых, друзья пары дали прессе неожиданные инсайды:
«Они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. После расставания у них не было серьезных романов, они оба мечтают завести еще одного ребенка. Это не Беннифер 2.0, это просто ''а почему бы и нет? '' Они все равно много времени проводят друг с другом из-за дочери и считают, что, может быть, пришло время наконец-то по-настоящему остепениться».
Пару часто видели на прогулках, и своих чувств они особо не скрывали. Брэди Купер в последнее время часто публикует совместные фото с Ириной и их дочкой.
36-летняя  Шейк недавно и сама решила вставить слово, а точнее — фото. Модель опубликовала горячий снимок с Купером в хэллоуинских костюмах и подписала: «Медведь со мной».
Источник из близкого окружения пары рассказал изданию Page Six, что Шейк планирует стать мамой во второй раз. И потенциальный отец Купер полностью поддерживает ее в этом. «Он готов расширить свою семью. Они пытаются зачать ребенка», —заявил инсайдер. «Брэдли всегда старался скрывать то, что их связывает с Ириной. Поэтому то, что они сейчас не прячутся от публики, это показательно. Очевидно, что между ними много любви. И прекрасно, что после расставания они смогли сохранить удивительную дружбу», — цитирует другого источника издание HollywoodLife.
В близком окружении пары уверены: раз звезды даже во время расставания не теряли связь и, несмотря на плотный график, всегда ставили на первое место воспитание Леа и совместное времяпрепровождение, то уж теперь, будучи вместе, для второго ребенка нет преград.
# Шоу-бизнес Шейк Ирина
По материалам: z-aya

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