. Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние
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Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние

Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояниеЭкс-гендиректор крупной криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние

Соучредитель и бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что состояние Бэнкман-Фрида на «пике» оценивалось в 26 миллиардов долларов, в начале этой недели оно составляло 16 миллиардов долларов. Во вторник, 8 ноября, агентство передавало, что Бэкман-Фрид лишился 94 процентов своего состояния, оно составляло почти миллиард долларов.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. В сообщении сказано, что основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид покидает пост главы компании. Его место временно займет Джон Джей Рэй III.

В общей сложности FTX задолжала 8 миллиардов долларов и руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности, сообщает The New York Times. Это событие стало потрясением для мира криптовалют и крупнейшим банкротством в индустрии в этом году.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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