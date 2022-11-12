. Эрдоган считает неправильным устанавливать временные рамки «зерновой сделки»

Устанавливать временные рамки соглашения по вывозу зерна и удобрений с территории Украины и РФ было бы неправильно. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам.

Как писала «Парламентская газета», соглашение о содействии в вывозе зерна с территории Украины было подписано в Стамбуле 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Договоренность об этом действует 120 дней, срок соглашения подойдет к концу 19 ноября, если до этой даты ни одна из его сторон не выступит против этого. Также стороны договорились о снятии ограничений по поставкам продовольствия и российских удобрений на мировые рынки.

«Я думаю, что было бы неправильно устанавливать там (в рамках зерновой сделки — прим. ред.) временные рамки. С другой стороны, на мой взгляд, мы должны хорошо очертить границы этой работы и хорошо ее делать. Другими словами, как сказал [Президент России Владимир] Путин, этот шаг может быть совершен для африканских стран. <...> Было бы несправедливо отложить Африку в сторону и отправить [продовольствие] в Европу», — цитирует Эрдогана газета Milliyet.

Накануне Эрдоган сообщил о достижении договоренности с Путиным о безвозмездной поставке зерна в нуждающиеся страны.