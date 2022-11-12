. Юлия Михалкова поделилась пикантными фото, позируя на четвереньках

Экс-звезда «Уральских пельменей», 39-летняя актриса Юлия Михалкова стала блогером и интригует сексуальными фото. Актриса популярного юмористического шоу после ухода из него решила принести пользу людям, став блогером. Будучи еще звездой «Уральских пельменей», Юлия Михалкова эффектно выделялась на фоне других участников. И дело было не в искрометных шутках, а в волнующих формах и красоте актрисы, которые привлекали к шоу дополнительное внимание. Поэтому интерес к ней после ухода из «пельмешек» не снизился. И блог Михалковой быстро обрастал все новыми подписчиками и поклонниками. Юлия Михалкова, частенько удивляющая своих поклонников в соцсетях откровенными образами, поделилась новыми фотографиями. На снимках Юлия в кожаной куртке, черной майке, джинсах и сапогах-трубах стоит на четвереньках. Дополняют образ солнечные очки.У подписчиков-мужчин фотографии вызвали бурный восторг. «Вот что значит человек не замужем, никто нервы не рвет. Выглядит — просто огонь», - написал один из фанатов.Кому-то, впрочем, новый модный look бывшей звезды «Уральских пельменей» показался слишком откровенным, а кому-то и вовсе - слишком неженственным. «Юльчик, лучше юбочки, а то как Терминатор...» - пишет мужчина.