. Юлия Михалкова поделилась пикантными фото, позируя на четвереньках
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Юлия Михалкова поделилась пикантными фото, позируя на четвереньках

Юлия Михалкова поделилась пикантными фото, позируя на четвереньках

Юлия Михалкова поделилась пикантными фото, позируя на четвереньках
Экс-звезда «Уральских пельменей», 39-летняя актриса Юлия Михалкова стала блогером и интригует сексуальными фото. Актриса  популярного юмористического шоу после ухода из него решила принести пользу людям, став блогером. Будучи еще звездой «Уральских пельменей», Юлия Михалкова эффектно выделялась на фоне других участников. И дело было не в искрометных шутках, а в волнующих формах и красоте актрисы, которые привлекали к шоу дополнительное внимание. Поэтому интерес к ней после ухода из «пельмешек» не снизился. И блог Михалковой быстро обрастал все новыми подписчиками и поклонниками. Юлия Михалкова, частенько удивляющая своих поклонников в соцсетях откровенными образами,  поделилась новыми фотографиями. На снимках Юлия в кожаной куртке, черной майке, джинсах и сапогах-трубах стоит на четвереньках. Дополняют образ солнечные очки.
У подписчиков-мужчин фотографии вызвали бурный восторг. «Вот что значит человек не замужем, никто нервы не рвет. Выглядит — просто огонь», - написал один из фанатов.
Кому-то, впрочем, новый модный look бывшей звезды «Уральских пельменей» показался слишком откровенным, а кому-то и вовсе - слишком неженственным. «Юльчик, лучше юбочки, а то как Терминатор...» - пишет мужчина.
# Шоу-бизнес Михалкова Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

В Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19
В Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19
Прототип главного героя фильма «Терминал» умер в парижском аэропорту
Прототип главного героя фильма «Терминал» умер в парижском аэропорту
Ксения Бородина заявила, что замуж не надо торопиться
Ксения Бородина заявила, что замуж не надо торопиться
Юлия Михалкова поделилась пикантными фото, позируя на четвереньках
Юлия Михалкова поделилась пикантными фото, позируя на четвереньках
Алла Пугачева заманивает молодых мужчин в замок
Алла Пугачева заманивает молодых мужчин в замок
Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Путин созвонился с президентом Ирана
Путин созвонился с президентом Ирана
Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2022 года: какого числа и во сколько
Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2022 года: какого числа и во
Известная певица назвала Милохина никчемным существом
Известная певица назвала Милохина никчемным существом
Дмитрий Тарасов рассказал об алкоголизме жены
Дмитрий Тарасов рассказал об алкоголизме жены
Ирина Шейк сошлась с Брэдли Купером и готова родить ему еще одного ребенка
Ирина Шейк сошлась с Брэдли Купером и готова родить ему еще одного
32-летняя дочь Любови Успенской превратилась в роковую красотку с помощью пластики
32-летняя дочь Любови Успенской превратилась в роковую красотку с

Топ на сегодня

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние в Стрельце 24 ноября 2022 года
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в глобальной политике
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и пойдет в регионы
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и

Еще по теме

Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из легендарного шоу
Юлия Михалкова вызвала волну слухов о беременности
Юлия Михалкова поднимает свой рейтинг за счет откровенных фотографий своего обнаженного тела
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу