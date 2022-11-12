. Как ужиться под одной крышей со Львом: 5 советов астрологов
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Как ужиться под одной крышей со Львом: 5 советов астрологов

Как ужиться под одной крышей со Львом: 5 советов астрологов

Львов часто описывают как людей, с которыми невозможно строить общий быт, но это не так. На самом деле, ужиться с представителями данного Знака под одной крышей можно, особенно если следовать простым советам астрологов.


В любви одними талисманами удачи обойтись крайне сложно. В отношениях с любимым человеком важно знать множество секретов и тактик, которые позволили бы вас с легкостью направлять любовь туда, куда вам необходимо, а также находить точки соприкосновения. Недаром говорят, что любовь требует труда, ведь если ничего не делать, счастье может попросту от вас уйти.

Не критикуйте этого человека

Если вы успели пожить или пробыть в отношениях со Львом какое-то время, то вы совершенно точно заметили. Что этот человек терпеть не может, когда его критикуют. Если быть более точными, Львы ненавидят не саму критику, а те ситуации, когда она абсолютно не обоснована. Также представители данного Знака терпеть не могут, когда их вторая половинка поучает их и ведет себя как отце или мать. Это ужасно раздражает Львов и может спровоцировать сильный всплеск агрессии с их стороны.

Вместо критики старайтесь чаще говорить им приятные вещи, но не льстите. Лев тут же это почувствует. В итоге проблем будет еще больше.

Разнообразьте общий досуг


Львов нужно развлекать — такова их сущность. Конечно, не нужно стоять над ними сутками и пытаться как-то развеселить. Достаточно хотя бы раз в неделю выбираться куда-нибудь в свет — например, в гости. Львы терпеть не могут, когда каждый день похож на все предыдущие. Рутина — это то, что делает представителей данного Знака нервными, депрессивными и злыми, так что в ваших интересах привносить разнообразие в отдых.

Будьте верными

Верными друзьями, любовниками и в целом посвящайте Льву больше своего времени. Львы могут ревновать вас к работе. Они легко заметят тот факт, что вы любите свою работу больше, чем их. Львы очень ценят, когда их вторая половинка не задумываясь посвящает больше времени им, а не друзьям, развлечениям. Иными словами, Лев должен быть у вас всегда в приоритете. В противном случае отношения быстро умрут.

Не давайте Льву бездельничать

Если ваша вторая половинка была рождена под этим Знаком Зодиака, то помните, что этому человеку нельзя позволять ничего не делать. Безделье — игрушка дьявола, но со Львом это обретает совершенно иную силу. Старайтесь занимать Льва, а также подталкивать его к изучению чего-то нового.

Не забывайте о своих обещаниях


Львы терпеть не могут, когда близкий человек забывает про день рождения или про годовщину свадьбы. Если ваша вторая половинка — Лев, то знайте, что этот мужчина или женщина видят в вас самого близкого человека на Земле. Львы не женятся и не выходят замуж за абы кого. Это противоречит их внутренним правилам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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