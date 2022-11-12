. Какого числа в России отметят День матери в 2022 году

Ежегодно в ноябре россияне отмечают День матери. Это торжество в стране считается относительно молодым праздником, так как он отмечается с 1998 года. Между тем чествование женщины-матери имеет многовековую историю.

День матери в России в 2022 году, какого числа

Ежегодно День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году торжество выпадает на 27 ноября. Символом Дня матери в России является незабудка. Этот цветок символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную материнскую любовь. А плюшевый мишка с незабудкой в лапках — главный атрибут праздника.





День матери не везде отмечается 27 ноября. Свыше 20 стран мира отмечают этот праздник во второе воскресенье мая. Среди них США, Канада, Германия, Италия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия и Австралия.

Красивые стихи с Днем матери 2022

***

С праздничком, мамочка, мама моя!

Ты знаешь, как сильно люблю я тебя,

Как я беспокоюсь, когда ты грустишь.

Ты лучшая самая, просто услышь.

Тобою горжусь и всегда восхищаюсь,

Улыбкою доброй твоей наслаждаюсь.

Будь счастлива, ты ведь достойна того.

Желаю лишь лучшего в мире всего!

А жизни желаю я сладкой и вечной,

Любви, красоты для тебя бесконечной.

Мамуль, говорю я спасибо тебе

За жизнь, что однажды вручила ты мне.

***

День чудесный в ноябре

Отмечают мамы все,

Те, кто деточку родил,

Одевал, кормил, растил!

Вам желаем мы любви,

Исполнения мечты,

Чтобы детки уважали

И почаще обнимали!

***

Самая любимая, родная,

Мама — нет на свете слов нежней,

Я тебя сегодня поздравляю

И хочу, чтоб стала жизнь светлей!

Ты меня так ласково растила,

От тревог меня ты берегла,

Мама, ты — моя большая сила,

Как же сильно я люблю тебя!

***

Бесценная мамочка, мама родная!

Слова благодарности все — для тебя!

С Днем матери, мама, тебя поздравляю.

Пусть будет счастливой и легкой судьба.

Пусть руки твои никогда не устанут,

Глаза будут радостью, светом полны.

И сколько б мне ни было лет, моя мама,

Советы твои мне, как прежде, нужны.

Всегда оставайся заботливой, нежной,

Красивой и мудрой, в душе молодой.

Желаю тебе быть по жизни успешной,

Пусть в сердце живут доброта и покой!

***

Желаю всем мамам на этой планете,

Чтоб были здоровы и счастливы дети,

Шутили, смеялись, заливисто пели,

Стремились, старались, учиться хотели.

Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,

А ваши сердца чтоб тревоги не знали.

Пусть дети успехами радуют вас,

Пусть льется свет счастья из маминых глаз.

***

С Днем матери Вас от души поздравляю,

Здоровья, удачи, любви Вам желаю,

Чтоб дети любили, всю жизнь почитали,

И мамочкой нежно всегда называли!

Пусть годы летят, но Вас жизнь не меняет,

И каждый на свете вокруг уважает,

Здоровья, успехов, любви, созидания,

А главное, близких тепла, понимания!

***

Быть мамой — в жизни лучшая награда!

Забыть не сможешь, как была ты рада,

Впервые видеть личико ребенка

И слышать первый крик, родной и звонкий.

В тот миг душой ты с крохой поделилась,

С тех пор о чаде каждый день молилась.

С Днем матери прими же поздравленья!

Любви тебе, добра, тепла, терпенья!