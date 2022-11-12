. Ксения Бородина высказалась о нелегкой судьбе домохозяек

Ведущая Ксения Бородина приняла участие в новом женском шоу. Первый выпуск программы был посвящен тому, как совместить работу и семейную жизнь. Телезвезда со звездными коллегами обсудит проблемы, волнующие всех современных девушек. В середине ноября в эфире стартует свежее ток-шоу с прекрасными представительницами слабого пола разных комплекций и разных мнений: Ксения Бородина и Ольга Картункова, Яна Кошкина и Екатерина Скулкина. Но высказывают они правдиво жесткие мнения. В одном из первых выпусков бывшая ведущая «ДОМа-2» подняла волнующую ее тему, которая может отозваться в сердцах многих женщин нашей страны, променявших успешную карьеру на благополучие мужа, детей и быт. «Я считаю, что «домохозяйка» может вырасти в какую-то профессию, это тяжелейший труд, который должен оплачиваться. Потому что это бесплатно, а когда ты находишься не в очень хороших отношениях с мужем, он поворачивается к тебе и говорит: а что ты такого сделала за день? Он сидит обстиранный, накормленный, ложится в чистую кровать, этот ежедневный быт мужчинами не замечается», — эмоционирует 39-летняя Ксения Бородина.«А во время ссор он тебя еще и деньгами шантажирует, и ты эти деньги на еду выпрашиваешь. И думаешь, как бы помягче сказать, что ты решила солянку сварить, а там больше ингредиентов, и тебе просто больше денег нужно», рассказала Ксения Бородина. Ранее Ксения в личных блогах и в откровенных интервью не раз вещала о пути к успеху, признавалась, что уже в 16-17 лет начала подрабатывать и практически перестала брать деньги у родителей. Надеемся, нас ждет много новых откровений, ведь шоу это подразумевает. «Женский клуб» стартует на ТНТ уже на следующей неделе. В первом выпуске ведущие проекта вместе с приглашенной звездой и гостями в студии обсудят роль представительниц слабого пола в современном обществе и вечно актуальную проблему выбора между семьей и карьерой.