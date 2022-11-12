. Ксения Бородина заявила, что замуж не надо торопиться

Ведущая Ксения Бородина не понимает девушек, которые стремятся быть старше. Экс-возлюбленная Курбана Омарова учит своих дочерей наслаждаться каждым годом жизни и не спешить взрослеть. Телеведущая Ксения Бородина подняла со своими подписчиками тему стереотипов вокруг женщин. Знаменитость возмутилась тем, что в России к 25 годам девушке нужно быть при муже и с детьми. Бородина отметила, что дочкам советует не торопиться взрослеть.«У нас в России принято старить себя. Девочки порой в 15 лет выглядят на 25. А в 25 на 35, в 35 на 45. И детям своим все время говорю, не стремитесь быть старше, наслаждайтесь своим возрастом, он прекрасен», – заявила Ксения в личном микроблоге. «В России, если к 25 не вышла замуж и не родила, начинают вопросы задавать и списывать! И девочки бегут замуж, чтобы все вокруг не осуждали. Даже не поняв порой, кто рядом!», – добавила Бородина. Напомним, ранее Настасья Самбурская пожалела о розыгрыше Ксении Бородиной. Актриса призналась, что не хотела задеть чувства телеведущей, когда имитировала роман с бывшим мужем Ксении.