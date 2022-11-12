. Кто родился 12 ноября

Валерий Карлович Гартунг (62 год), председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции. Возглавлял страховую компанию «Амеск», ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

С 1997 года избирается депутатом Государственной Думы. Входил в состав думских комитетов по бюджету и налогам; по труду и социальной политике; по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Являлся первым заместителем председателя комитета по промышленности, первым заместителем председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В 2003 году Валерий Гартунг учредил «Детский благотворительный фонд Валерия Гартунга».

Андрей Николаевич Свинцов (44 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Работал в секретариате заместителя председателя Государственной Думы III и IV созывов Владимира Жириновского, был помощником первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме IV созыва Максима Рохмистрова.

Являлся депутатом Совета депутатов городского округа Лыткарино Московской области и Московской областной думы.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

А ещё в этот день родились:

Алексей Казимирович Лабецкий (65 лет), Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Федеративной Республике Бразилия и в Республике Суринам по совместительству. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Являлся генеральным консулом России в Рио-де-Жанейро, послом РФ в Уругвае и по совместительству наблюдателем при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции Бразилия. Занимал должность заместителя директора Латиноамериканского департамента МИД РФ.

В январе 2021 года указом Президента РФ Алексей Лабецкий был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Федеративной Республике Бразилии и в Республике Суринам по совместительству.

Людмила Марковна Гурченко (1935-2011), российская актриса и эстрадная певица. Народная артистка СССР. Дебютировала в кино в 1956 году в картине «Дорога правды». В том же году на экраны вышла комедия «Карнавальная ночь», которая принесла актрисе известность.

Всего Людмила Гурченко снялась в более 100 картинах, среди которых «Девушка с гитарой», «Соломенная шляпка», «Сибириада», «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Старые клячи» и другие любимые зрителями фильмы.

Людмила Гурченко также автор музыки и исполнительница нескольких десятков песен.