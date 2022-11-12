. Ларисе Долиной пришлось объясняться за свой роман с бизнесменом

Ходят слухи, что певица Лариса Долина закрутила роман с бизнесменом. Артистка приняла участие в праздничном концерте в Кремле по случаю 26-летия «МУЗ-ТВ». А заодно ответила на давно мучающий общественность вопрос о новом романе, который стимулирует 67-летнюю звезду предпринимать все возможные и невозможные усилия, чтобы выглядеть на пару десятков лет моложе паспортного возраста. К тому же певицу слишком часто стали замечать в компании бизнесмена Юрия Растегина, которого называют другом умершего Армена Джигарханяна. Именно он выкупил половину квартиры на Арбате еще при жизни артиста. Так что бизнесмен — личность в шоу бизнесе известная.А теперь с Растегиным начала появляться на светских раутах Долина. Он же помогает ей в строительстве собственной школы. Но романтики в этих отношения нет, доказывает певица. «Какой роман? Чушь собачья. Просто такая чушь, что вообще!», — пылко уверяет Лариса Александровна Woman's style и добавляет, что ее сердце в настоящий момент совершенно свободно. А все потому, что ей нужен сильный мужчина, но таких в наше время днем с огнем не сыскать. Все эмоции исполнительницы сейчас направлены на воспитание внучки, в которой она видит большие задатки добиться артистического успеха. Нужно только следовать выбранным путем, никуда не сворачивая. Бабушка, со своей стороны, помогает всеми силами.