. Ларисе Долиной пришлось объясняться за свой роман с бизнесменом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ларисе Долиной пришлось объясняться за свой роман с бизнесменом

Ларисе Долиной пришлось объясняться за свой роман с бизнесменом
Ходят слухи, что певица Лариса Долина закрутила роман с бизнесменом.   Артистка приняла участие в праздничном концерте в Кремле по случаю 26-летия «МУЗ-ТВ». А заодно ответила на давно мучающий общественность вопрос о новом романе, который стимулирует 67-летнюю звезду предпринимать все возможные и невозможные усилия, чтобы выглядеть на пару десятков лет моложе паспортного возраста. К тому же певицу слишком часто стали замечать в компании бизнесмена Юрия Растегина, которого называют другом умершего Армена Джигарханяна. Именно он выкупил половину квартиры на Арбате еще при жизни артиста. Так что бизнесмен — личность в шоу бизнесе известная.
А теперь с Растегиным начала появляться на светских раутах Долина. Он же помогает ей в строительстве собственной школы. Но романтики в этих отношения нет, доказывает певица. «Какой роман? Чушь собачья. Просто такая чушь, что вообще!», — пылко уверяет Лариса Александровна Woman's style и добавляет, что ее сердце в настоящий момент совершенно свободно. А все потому, что ей нужен сильный мужчина, но таких в наше время днем с огнем не сыскать. Все эмоции исполнительницы сейчас направлены на воспитание внучки, в которой она видит большие задатки добиться артистического успеха. Нужно только следовать выбранным путем, никуда не сворачивая. Бабушка,  со своей стороны, помогает всеми силами.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Адвокат назвал незаконными обвинения против сына экс-главы РЖД
Адвокат назвал незаконными обвинения против сына экс-главы РЖД
Криптовалютная биржа FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов
Криптовалютная биржа FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов
Получивший гражданство Депардье закроет продюсерский центр в России
Получивший гражданство Депардье закроет продюсерский центр в России
Ларисе Долиной пришлось объясняться за свой роман с бизнесменом
Ларисе Долиной пришлось объясняться за свой роман с бизнесменом
Даня Милохин - никчемное существо, заявила Кормухина
Даня Милохин - никчемное существо, заявила Кормухина
Анна Семенович получила тяжелые осложнения после ковида
Анна Семенович получила тяжелые осложнения после ковида
В России полностью оцифровали карту Украины для обучения операторов беспилотников
В России полностью оцифровали карту Украины для обучения операторов
Интерфейс консоли Xbox в новой тестовой прошивке работает гораздо быстрее
Интерфейс консоли Xbox в новой тестовой прошивке работает гораздо
Гороскоп от Василисы Володиной на 13 ноября 2022: каким знакам зодиака следует разобраться в себе
Гороскоп от Василисы Володиной на 13 ноября 2022: каким знакам
Мурашко назвал назначение спецоперации
Мурашко назвал назначение спецоперации
Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года подскажут, когда наступит зима
Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года подскажут, когда наступит
Авторы Sea of Thieves объявили дату старта 8 сезона игры
Авторы Sea of Thieves объявили дату старта 8 сезона игры

Топ на сегодня

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние в Стрельце 24 ноября 2022 года
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в глобальной политике
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и пойдет в регионы
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и

Еще по теме

Лариса Долина закрутила роман с молодым участником шоу «Голос»
Лариса Долина рассказала о сексе с известным певцом
Лариса Долина пришла в ярость от критики ее откровенного наряда
Лариса Долина получила несколько десятков миллионов