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Минобороны сообщило о четырех попытках атаки ВСУ на красно-лиманском направлении

Минобороны сообщило о четырех попытках атаки ВСУ на красно-лиманском направленииМинобороны: при попытке атаки ВСУ на красно-лиманском направлении уничтожены 190 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки атаки на красно-лиманском направлении, все они были пресечены. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что атаки планировались в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР).

В результате были уничтожены свыше 190 украинских военных, один танк, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Всего за сутки средства ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка Донецкой народной республики и Чистополье Запорожской области.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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