. Молодожены Прилучный и Брутян не скрывают своих чувств, появляясь на публике

Актер Павел Прилучный и его новоиспеченная супруга Зепюр Брутян посетили премьеру сериала «Игра на выживание» и страстно обнимались. В августе этого года Павел Прилучный женился во второй раз. Его женой стала 26-летняя актриса Зепюр Брутян. Избранница настолько очаровала «мажора», что он почти сразу же после первой встречи готов был сделать ей предложение руки и сердца. Сам Прилучный признавался, что после развода с Агатой Муцениеце он закрылся в себе и не думал о том, что когда-то найдет счастье в личной жизни. Но все изменилось, когда он встретил Брутян. Актер почти сразу же понял, что она будет для него прекрасной женой и матерью их общих детей. После свадьбы актерская чета не скрывает своих чувств от публики. На всех мероприятиях они присутствуют вдвоем, а также хвастаются идиллией и романтикой с поклонниками в соцсетях.На этот раз Прилучный и Брутян появились на премьере финальных эпизодов второго сезона сериала «Игра на выживание». Пара страстно обжималась на глазах у всех и охотно позировала на камеру, проявляя страсть друг к другу. На светский вечер влюбленные пришли в стильных образах. Красавица Зепюр появилась в теплом коротком платье в виде длинного свитера молочного цвета, дополнив наряд белоснежными ботфортами на толстом каблуке и бежевым тренчем. А Прилучный явился на премьеру в свитере необычного кроя, штанах и грубых ботинках. Отметим, что показ финальных серий «Игры на выживание-2» показали 10 ноября в центре Москвы — в кинотеатре «Художественный». На вечеринку пришли такие отечественные звезды, как Кристина Кучеренко, Анна Грачевская, Анна Легчилова, Анна Чурина, Антон Лавреньтьев, Сергей Мезенцев, Сергей Кутавой, Юлия Джулай, Анастасия Тодореску и другие.