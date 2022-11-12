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Мурашко назвал назначение спецоперации

Мурашко назвал назначение спецоперацииМурашко заявил, что РФ отвергает замечания стран «группы двадцати» о спецоперации

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на саммите «Большой двадцатки» (G20) заявил, что Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами «Группы двадцати» в отношении специальной военной операции (СВО). Ее назначение он назвал, выступая по видео-конференц-связи, передает РИА Новости.

По его словам, спецоперация призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года, а также на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии.

Он добавил, что основанием для СВО стало гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону, о чем Россия уведомила Совет безопасности ООН.

Ранее стало известно, что дидеры стран-участниц предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали не станут делать традиционное совместное фото из-за присутствия делегации из России, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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