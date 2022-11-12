. Напоминаем: эти 6 игр удалят из Game Pass уже в начале следующей недели
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Напоминаем: эти 6 игр удалят из Game Pass уже в начале следующей недели

Напоминаем: эти 6 игр удалят из Game Pass уже в начале следующей недели


Подписка Game Pass в середине ноября, уже 15 числа, лишится 6 игр, о чем Microsoft предупреждала заранее. У игроков остаются последние выходные, чтобы опробовать эти проекты или приобрести их со скидками для подписчиков Game Pass. Вот игры, которые удалят из Game Pass уже 15 ноября:



Art of Rally (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноября



Fae Tactics (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноября



Next Space Rebel (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноября



One Step from Eden (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноября



Supraland (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноября



Subnautica (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноября

Стоит сказать, что многие игры из этого списка довольно продолжительные, из-за чего пройти их за оставшееся время в подписке будет затруднительно. Наиболее интересным проектом в списке на удаление выглядит игра Subnautica — у нее 85 баллов из 100 на Opencritic и множество положительных отзывов от игроков. Но даже довольно торопливое прохождение Subnautica займет около 20 часов.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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