. Напоминаем: эти 6 игр удалят из Game Pass уже в начале следующей недели

Вадим Карасев





Подписка Game Pass в середине ноября, уже 15 числа, лишится 6 игр, о чем Microsoft предупреждала заранее. У игроков остаются последние выходные, чтобы опробовать эти проекты или приобрести их со скидками для подписчиков Game Pass. Вот игры, которые удалят из Game Pass уже 15 ноября:

Art of Rally (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноябряFae Tactics (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноябряNext Space Rebel (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноябряOne Step from Eden (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноябряSupraland (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноябряSubnautica (Xbox, PC, xCloud) — 15 ноября

Стоит сказать, что многие игры из этого списка довольно продолжительные, из-за чего пройти их за оставшееся время в подписке будет затруднительно. Наиболее интересным проектом в списке на удаление выглядит игра Subnautica — у нее 85 баллов из 100 на Opencritic и множество положительных отзывов от игроков. Но даже довольно торопливое прохождение Subnautica займет около 20 часов.

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