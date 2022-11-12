. Настасья Самбурская призналась, откуда у нее столичная квартира и «Бентли»
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Настасья Самбурская призналась, откуда у нее столичная квартира и «Бентли»

Настасья Самбурская призналась, откуда у нее столичная квартира и «Бентли»
35-летняя звезда «Универа», актриса Настасья Самбурская поделилась подробностями своей жизни в шоу Надежды Стрелец. Бывшая жена артиста Кирилла Дыцевича, Настасья Самбурская  призналась, кто на самом деле приобрел для нее недвижимость и дорогую машину. Журналистка Надежда Стрелец поинтересовалась у актрисы о ее движимом и недвижимом имуществе. Ведущая предположила, что у красавицы Самбурской должны быть подарки от влиятельных ухажеров. Однако Настасья не подтвердила гипотезу интервьюера.
«А кто ж мне купил? Мужчины ничего не покупали. Первую квартиру себе сама купила. Вторую взяла в рассрочку. И машину купила, когда закончила рассрочку. И у меня появились деньги. У меня была мечта. Десять лет я мечтала об этой машине. И я ее купила», — призналась Настасья во время шоу «Стрелец-Молодец». Напомним, летом прошлого года актриса похвасталась в социальной сети апартаментами в Москве. Она долго ремонтировала квартиру и даже жаловалась на подрядчиков, а потом показала собственный сад на террасе, назвав его своей гордостью. Кстати, Анастасия Терехова (настоящая фамилия Самбурской) в детстве жила в городе Ртищево. После 9-го класса переехала в Энгельс к тете и училась на парикмахера. Затем Самбурская отправилась покорять Москву. В 2010 году окончила ГИТИС. На счету актрисы, по данным «Кинопоиска», 39 проектов в кино.
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

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