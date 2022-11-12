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Названы возможные темы переговоров Путина и Эрдогана

Названы возможные темы переговоров Путина и ЭрдоганаПолитолог Топорнин назвал зерновую сделку главной темой переговоров Путина и ЭрдоганаСюжетМинобороны:

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может стать продление сделки по вывозу украинского зерна. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Главный вопрос — это пролоногация зерновой сделки. Она истекает 19 ноября. Напомню, она была заключена на 120 дней и в договоре предусмотрена пролонгация, если все стороны будут согласны. В сделке участвовала Турция, России и Украина при посредничестве Организации объединенных наций. Украина уже давно высказывается однозначно за продление, Турция тоже за, Россия пока еще однозначный ответ не дала. Но я думаю, что Россия тоже будет за», — считает политолог.

Со стороны России были претензии по части снятия санкций с экспорта российского зерна и удобрений, но подвижки в этом направлении уже есть, отметил специалист.



Российско-украинские переговоры

Помимо зерновой сделки Эрдоган наверняка затронет вопрос урегулирования кризиса между Россией и Украиной, полагает Николай Топорнин.



Другие темы

Кроме вопросов, связанных с Украиной, Москва и Анкара могут обсудить и другие темы, считает Николай Топорнин.

«Еще есть вопрос по строительству газового хаба в Турции. Такое соглашение будет достигнуто, и Турция сказала, что готова приступать к монтажу. Наверное, тоже будут этот вопрос обсуждать, каковы будут намерения сторон, о каких объемах идет речь. И не забываем о том, что Турция сегодня — один из наших главных торговых партнеров, а также политический партнер. Здесь есть устойчивое взаимодействие, надо думать о его расширении», — заключил политолог.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня, сообщает Milliyet. Подтверждения российской стороны пока не было.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН заключили договор, который позволяет вывозить украинское зерно, продовольствие и удобрения по Черному морю из трех портов. 29 октября после атак беспилотников на Севастопольскую бухту Москва приостановила участие в сделке, обвинив Киев в использовании гуманитарного коридора для боевых действий.

2 ноября Минобороны России заявило, что получило гарантии безопасности от Киева при содействии Анкары. После этого сделка была возобновлена.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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