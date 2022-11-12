. Никодимов день отмечают 13 ноября 2022 года: традиции, запреты, приметы

С давних времен эти осенние сутки в народном календаре зовутся Никодимовым днем. Каких запретов соблюдали наши предки, что носили в кармане до вечера и к каким поверьям стоит прислушаться, узнаете из нашего материала.

Каким святым посвящен праздник, отмечаемый 13 ноября 2022 года

В церковном календаре 13 ноября проходит как день памяти апостолов от 70: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха, преподобных Спиридона и Никодима, просфорников печерских, живших в Ближних пещерах. Православные также сегодня вспоминают священнослужителей Никодима и Спиридона.





Традиции Никодимова дня

13 ноября 2022 года отмечают праздник Никодимов день, еще его называют Юровой день. В эту дату рыбаки обязательно отправлялись за уловом, который нужно было продать. Также крестьяне спешили подготовить для кур зимние закуты, чтобы они не замерзали. Хозяйки же подавали птицу на стол. Мужчины отправлялись на речку за рыбой. Ее следовало продать, а потом купить на эти деньги свечи.

В этот день нужно переводить кур в так называемые зимние закуты, оставляя на зимовку самых сильных птиц. Из курятины готовили разные блюда: запеченную или фаршированную птицу, котлеты, курники.

В некоторых регионах на Никодима и Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. Охотники выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. Зайчатина считалась деликатесом, и если удавалось изловить ушастого зверя, то семью охотника вечером ждал вкусный ужин.





Также удачная охота и рыбалка воспринимались как верный знак, что удача будет улыбаться на протяжении всего года.

Что можно и что нельзя делать 13 ноября 2022 года

Согласно давнему поверью, в этот день принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы. Считается, что такие действия помогут привлечь удачу в жизнь дарящего человека.

Что следует делать сегодня:

Чаще улыбайтесь и делайте добрые дела.

Если съесть блюдо из курятины в этот день – будете счастливы.

Чтобы защитить себя от злых глаз, нужно положить в карман нить зеленого цвета, а вечером ее сожгите.

Есть и строгие запреты, которые не стоит нарушать. Так, в давние времена на Руси в этот день старались не разговаривать с незнакомцами, чтобы не привлечь к себе темные силы.

Крестьяне не выходили на улицу без зеленой нити в кармане. Предки верили, что она привлечет удачу. Ее сжигали, приходя домой.

Рыбакам запрещалось ругаться, иначе в следующем сезоне не будет хорошего улова.

Народные приметы о погоде на 13 ноября



