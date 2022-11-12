. Николая Баскова унизили прямо на сцене
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Николая Баскова унизили прямо на сцене

Николая Баскова унизили прямо на сцене
Певец Николай Басков был растоптан прямо на сцене. Артист принял участие в популярном шоу канала «МУЗ-ТВ» «Битва поколений», где померился силами с кумиром молодежи Егором Шипом. Выступление «натурального блондина» понравилось всем членам жюри, но особенно оно тронуло восходящую певицу Mia Boyka. 25-летняя артистка решила похвалить старшего коллегу, но в итоге лишь его унизила своими безграмотными комплиментами. Мария (настоящее имя исполнительницы) сравнила пение Баскова с номерами в мюзикле и поинтересовалась у Николая, не выходил ли он на театральную сцену, чем вызвала недоуменный взгляд артиста и до слез рассмешила всех судей – Ларису Долину, Виктора Дробыша, Кая Метова, Давида Манукяна и Юлию Гаврилину.
«Николай, очень красиво вы поете. И знаете на что похоже? Как будто бы я в мюзикл попала. А вы в театре пели когда-нибудь?», - обратилась певица к «золотому голосу России». Пока Басков смущенно краснел, опечаленный тем, что молодое поколение ничего не знает о его заслугах, в ситуацию вынужден был вмешаться ведущий. Он и рассказал Mia Boyka, что перед ней оперный певец, некогда ставший самым молодым солистом Большого театра. Потом нашелся, что ответить и опозоренный Николай. «Я пел в мюзикле «Призрак в опере», помимо этого я пел и в Большом театре, и в Мариинском театре, и в «Лисео», и в Мадридской опере, и в Римской опере», - перечислил он свои заслуги. Напомним, недавно Басков оказался в центре другого скандала из-за появления в шоу Бориса Корчевникова. Публика обратила внимание, что артист очень плохо выглядит: он потолстел и опух. Многие решили, что у «натурального блондина» проблемы со здоровьем, но Николай ситуацию предпочел не комментировать.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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