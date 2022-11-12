. Новости Game Pass за 5-12 ноября: анонсы новых игр, что уже вышло и интересные материалы

Вадим Карасев





Завершилась очередная неделя, а это время для новой сводки новостей по подписке Game Pass за период с 5 по 12 ноября. Нельзя сказать, что неделя получилась чрезвычайно насыщенной для подписки, но в игровой сервис добавили сразу несколько высокооцененных проектов, стало известно о некоторых планах на новые игры в Game Pass, плюс вышла пара интересных материалов по сервису Microsoft на нашем сайте. Обо всем этом в еженедельной сводке.

Новые игры в Game Pass

В подписку Game Pass на этой неделе добавили 5 новые игр, а если быть точнее, то 4 игры и 1 крупное обновление. В игровом сервисе вышли сразу после релиза:

Football Manager 2023 (PC)Football Manager 2023 Console Edition (Xbox, PC)Return to Monkey Island (Xbox Series X | S, PC)Vampire Survivors (Xbox, PC)

Vampire Survivors и Return to Monkey Island — игры этого года с очень высокими оценками, Return to Monkey Island даже значится в списке номинантов на «Игра года» от от Golden Joystick Awards в этом году.

Кроме того, вышло обновление к 40-летию серии Microsoft Flight Simulator, обновление включает в себя огромное количество нового контента, в том числе вертолеты.

Скоро удаляют из Game Pass

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Напоминаем, что в начале следующей недели, 15 ноября, из Game Pass удалят:

Анонсы новых игр для Game Pass

Art of Rally (Xbox, PC, xCloud)Fae Tactics (Xbox, PC, xCloud)Next Space Rebel (Xbox, PC, xCloud)One Step from Eden (Xbox, PC, xCloud)Supraland (Xbox, PC, xCloud)Subnautica (Xbox, PC, xCloud)

На этой неделе стало известно о нескольких играх, которые будут добавлены в Game Pass:

Chained Echoes (Xbox, PC) — 8 декабряINFINITE GUITARS (Xbox, PC) — 13 декабряBattlefield 2042 (EA Play, Game Pass Ultimate) — декабрь

По слухам, еще и игра AEW: Fight Forever выйдет в подписке Game Pass в день релиза (даты пока нет). Но официально эту информацию еще не подтвердили.

Интересные материалы по Game Pass за неделю

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