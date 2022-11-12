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Новые возможности: рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года для всех знаков зодиака

Новые возможности: рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года для всех знаков зодиака

Руны являются буквами алфавита древних германцев, но они пользовались ими не только для создания текста, но и для гадания. Им приписывали и приписывают магические свойства, способность предсказывать судьбу. Об этом хорошо знает знаток рун и провидец Игорь Вечерский. Специалист расскажет, что предрекают руны каждому из знаков зодиака. Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября читайте далее.

Список рекомендаций на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года для всех знаков зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам выпали такие руны: ингуз, наутиз и турисаз. Они говорят о риске напряженной эмоциональности и больших вызовах вашему спокойствию. Не исключено, что вам будет недоставать каких-то личностных качеств, которые помогли бы на пути к успеху. Однако будущая неделя хороша тем, что будет подталкивать к их воспитанию и развитию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не спешите действовать. Перевернутая перто, вунье и перевернутый эваз — это тот самый стоп-сигнал, который должен вас остановить. Тельцам лучше залечь на дно, продумывая многоходовые планы, но никому о них не рассказывайте. В ближайшие недели, если вы не поторопитесь, возникнет некая возможность реализовать задуманное.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам достались руны ингуз, перевернутый лагуз и райдо. Следует быть готовыми к тому, что жизнь преподнесет немного не то, на что вы рассчитывали, и за каждым поворотом может ждать что-то пугающее, но только на первый взгляд. Однако Близнецы не из робкого десятка. Они хорошо знают, что перемены равны возможностям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Согласно выпавшим рунам феху, беркана и хагалас, Ракам удастся накопить и преумножить материальные средства с 14 по 20 ноября. Однако неожиданные обстоятельства могут вывести вас из себя. Не позволяйте другим людям путать вам карты. Если уверены в направлении движения, не меняйте пути на этой неделе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Турисаз, кено и перевернутый альгиз — это знак к активным действиям для Львов. То, что вы предпримите в ближайшие дни, может дать результат хоть и не скоро, но феерично. Вложения будут выгодными, знания — пригодятся, а знакомства — оправдают себя. Не стоит пренебрегать шансом изменить свою жизнь к лучшему.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам выпали три перевернутые руны — отал, вунье и райдо. Сейчас стоит сосредоточиться на сохранении своих средств, позиций, авторитета и не пытаться хватать с неба звезды. Если ошибетесь, то после придется долго исправлять ситуацию, оправдываться перед близкими людьми, а может даже и начальством.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руны альгиз, уруз и перевернутый эваз говорят о том, что вы полны энергии. Глупо расходовать ее на что-то проходящее. Аккумулируйте ее и сосредоточьтесь на достижении больших целей. За вами пойдут люди, возможно, кто-то влиятельный станет вашим спонсором.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов тоже все идет довольно гладко. Перевернутые вунье, альгиз и уруз сулят вам большие возможности в сфере самореализации. Упустить их вы можете только если не организуете себя, поддадитесь хаосу. Сохранить гармонию помогут занятия спортом, медитации и избавление от лишних вещей в доме.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам повезло, ведь им выпали райдо, иса и перевернутая беркана. Былые планы, на которых вы уже успели поставить крест, внезапно станут перспективными. Вы найдете вдохновение в давно позабытых проектах. Но важно не ошибиться со своими желаниями. Хотите ли вы этого, или просто жаль упускать возможность?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги, приготовьтесь к крутому развороту. Дагаз, феху и хагалаз помогут изменить то, что давно напрашивалось. Пора заканчивать старые дела и приступать к чему-то новому, иначе ваше развитие затормозится. Впрочем, судьба может распорядиться иначе. Не все обстоятельства будут подвластны вашему влиянию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам выпали перевернутая лагуз, ансуз и турисаз. Эти руны говорят о большом личном потенциале. Вы можете научиться новому, но и научить кого-то. Особенно повезло преподавателям и коучам — на этой неделе, согласно руническому гороскопу, вы можете принести много пользы людям. Но не исключены и сложности, пройдя которые вы станете сильнее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам нужно проявить себя по максимуму, о чем говорят перевернутые эваз, турисаз и йера. Никакие внешние обстоятельства не смогут сбить вас с верного пути. Можно брать на себя ответственность, проявлять лидерские качества — все это принесет свои плоды. Хорошо пройдут поездки как делового характера, так и развлекательного.

 

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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