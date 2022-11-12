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Новый премьер Италии обвинила Макрона в предательстве

Новый премьер Италии обвинила Макрона в предательствеPolitico: Мелони обвинила Макрона в предательстве из-за политики по приему мигрантов

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила французского лидера Эммануэля Макрона в предательстве после того, как две европейские страны не смогли договориться в вопросе о приеме мигрантов. Об этом пишет издание Politico.

Франция приостановила план по приему 3500 мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложила другим странам последовать ее примеру. Такое решение стало ответом на отказ Италии принимать судно неправительственной организации Ocean Viking, вместо этого отправив его во Францию.

Мелони удивила «агрессивная реакция» французского правительства, объяснив, что произошло недопонимание. «Просьба [других стран] изолировать Италию, на мой взгляд, предает европейскую динамику солидарности», — высказалась Мелони.

Итальянский премьер также заявила, что схема добровольного перераспределения мигрантов, согласованная странами Европейский союз (ЕС) в июне, не достигла поставленных целей. Из 8000 человек, которые должны были покинуть Италию, переселено только 117. Помимо этого, она уточнила, что Италия приняла 90 000 мигрантов из Средиземноморья.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что ЕС должен покончить с неизбирательным приемом беженцев. По его словам, ЕС также следует обратить внимание на проблему контрабанды, поскольку за каждым потоком африканских иммигрантов стоят торговцы людьми.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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