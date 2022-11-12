. Обнародованы первые фото Медведевой, катающейся с заменившим Милохина Федотовым

Вадим Карасев

Недавно стало известно имя нового партнера Евгении Медведевой в "Ледниковом периоде" - им оказался 27-летний актер Федор Федотов, снявшийся в исторической драме "Серебряные коньки" и сериале "Шерлок в России". Сейчас в Сети появились первые снимки, на которых пару можно увидеть вместе на льду.

В ближайшую субботу Евгения Медведева будет кататься уже не с Даней Милохиным, сбежавшим от нее в Дубай к друзьям, а с Федором Федотовым, ставшим для фигуристки настоящим спасательным кругом.



Несмотря на ежедневные съемки, Федотов согласился заменить ушлого тиктокера. На опубликованных изданием Super кадрах можно заметить, как уверенно держится пара во время исполнения в "Ледниковом периоде" первого совместного номера.

Снимки были сделаны на съемках очередного выпуска популярного телешоу. Номер Федотова и Медведевой вышел очень чувственным и страстным.

Стоит отметить, в отличие от Дани Милохина, Федор Федотов находится в законном браке и воспитывает маленькую дочку.

Медведева поделилась впечатлениями от Федотова

"На самом деле, это оказалось не так сложно, как мы думали. Во-первых, нам с Федей очень нравится то, что мы делаем. Мне приятно, что ему тоже со мной комфортно. Мне очень комфортно с ним по росту, по скорости, по умениям", - рассказала Медведева Sport24.

Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой оказалось в результате куда комфортнее кататься с Федором Федотовым.

Самое главное, что мы с ним уважаем друг друга как люди. Для меня, как оказалось, это очень-очень важно. Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнер, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так должны партнер и партнерша друг друга уважать и взаимодействовать.

Напомним, Федотов является победителем прошлогоднего "Ледникового периода", в котором он завоевал любовь публики, катаясь с фигуристкой Татьяной Волосожар. В юности Федотов профессионально занимался хоккеем.

