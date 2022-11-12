. Один житель Новой Каховки погиб и трое пострадали при обстреле ВСУ

Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины во время эвакуации гражданского населения. Об этом 12 ноября сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

ВСУ 12 ноября обстреляли центр города из ствольной артиллерии во время эвакуации жителей. Как сообщил ТАСС представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев, среди тех, кто эвакуировался, были дети, женщины и пожилые, и ВСУ было об этом известно. Жителям дважды пришлось спрятаться в подвале одного из городских зданий из-за частых обстрелов.

«На этот момент достоверно известно об одном (погибшем) <...> нашем мирном жителе, трех раненых», — сказал Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что эвакуация продолжится, но завтра ее будут проводить уже из другого места.