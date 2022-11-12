. Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
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Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Певица и ведущая Ольга Бузова надела старое платье. Артистка выступила в Кремлевском дворце на дне рождения «Муз-ТВ» в алое платье из фатина с глубоким декольте и длинным шлейфом. Однако поклонники заметили, что точно в таком же наряде в 2019 году в свет выходила украинская певица Вера Брежнева. Певица тогда стала «лицом» марки Giambattista Valli.
Кроме того, это же платье надевала и Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана появлялась в нем сразу на нескольких вечеринках в центре столицы. Ольга Бузова не раз говорила о том, что у нее нет стилиста. И наряды она выбирает «сердцем».
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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