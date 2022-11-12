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Ольгу Бузову заподозрили в новом романе

Ольгу Бузову заподозрили в новом романе
Еще недавно ходили слухи, что певица и ведущая Ольга Бузова крутит роман с депутатом, но сейчас подозревают в связи с другим мужчиной. У 36-летней Ольги Бузовой появился очередной поклонник: осведомленные источники утверждают, что за телеведущей ухаживает актер Антон Филипенко. ставший известным после съемок со Светланой Ходченковой в провокационном клипе группы «Ленинград» на песню «Экстаз». С Ольгой 37-летний артист познакомился еще летом на съемках шоу канала ТНТ «Звезды в Африке», где он был одним из участников и до сих пор продолжает тесно общаться с певицей. Говорят, Филипенко начал оказывать Бузовой знаки внимания, едва пришел на проект: сначала он преподнес артистке букет, собранный из цветов, растущих в окружении лагеря, а потом отдал ей самое ценное, что у него было – часть лепешки из чечевицы, которую конкурсанты приготовили собственными силами.
Соведущий Бузовой Михаил Галустян не уставал потешаться над попытками Антона завоевать сердце артистки, но, похоже, Ольгу действия Филипенко тронули. Иначе как объяснить тот факт, что знаменитостей заметили мило воркующими в столичном аэропорту, откуда они на прошлой неделе улетели отдыхать в Дубай, задаются вопросом авторы портала Super. Напомним, вокруг поездки Бузовой в ОАЭ поднялась нешуточная шумиха. Дело в том, что очевидцы заметили Ольгу на пляже в компании депутата и бывшего возлюбленного Жанны Фриске — Ильи Мительмана, состоящего в браке и имеющего двоих детей. Многие принялись осуждать певицу за попытку увести мужчину из семьи, но, похоже, связь артистки с депутатом — всего лишь домыслы или попытка скрыть ее настоящего спутника.  
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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