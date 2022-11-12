. Опенченко потеряла себя в паре с Козловым

Вадим Карасев

Последние пять месяцев Алена Опенченко и Михаил Козлов были счастливы в отношениях, однако сейчас девушку начали одолевать сомнения, верный ли путь она выбрала. Ей нравится на телешоу, она любит своего избранника и ждёт, когда они пойдут под венец, однако девушке определённо не хватает адреналина. Уборка в комнате, готовка и съемка в эфирах не вызывают острых ощущений.Если верить сотрудницам Дом-2, то девушка заявила, что она попросту потеряла себя, будучи в отношениях с Мишей. Опенченко никак не может понять, нравится ли ей образ, который из неё вылепил избранник и счастлива ли она? Судя по всему, до скульптора Мише далеко т получилось не очень.Впрочем, с самого начала бабушка Алёны уверяла, что или девушка будет жить по его правилам, или она может встать в очередь за принцем у менеджеров Дом-2. Алене стоит научиться уважать свой выбор. Либо она будет жить с шикарным мужчиной в качестве +1, либо как личность, но без мужчины. Сейчас Миша злится, если девушка начинает вспоминать прошлую, лёгкую и раскрепощенную версию себя. Сможет ли девушка расширить границы и одобрит ли её избранник самодеятельность.