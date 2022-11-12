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По Донецку выпустили ракеты из «Града»

По Донецку выпустили ракеты из «Града»ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по столице Донецкой народной республики (ДНР) шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что это уже второй удар за сутки. По доступным сведениям, обстрел Донецка зафиксировали в 12:30 по московскому времени. Ракеты были запущены по Киевскому району Донецка. Первый удар был нанесен в 10:23. Отмечается, что по Куйбышевскому району города было нанесено три удара ракетами из РСЗО «Град».

11 ноября Минобороны России доложило об отражении контратаки ВСУ в ДНР. Там уточнили, что на южно-донецком направлении российские военные отразили попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое.

10 ноября Вооруженные силы Украины выпустили три снаряда и шесть мин по Куйбышевскому району Донецка и населенному пункту Зайцево.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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