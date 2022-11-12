. Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние в Стрельце 24 ноября 2022 года

В последнем осеннем месяце года жителей Земли ждет новолуние в Стрельце, которое состоится 24 ноября 2022 года. Узнайте, какие знаки зодиака «озолотит» это явление, ведь только трое из них могут рассчитывать на благосклонность звезд в финансовой сфере. Их ждет неожиданное поступление крупной суммы денег, финансовая помощь или выигрыш в лотерею.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам следует ждать финансовой помощи от родственников или друзей в конце ноября. Возможно, это будет подарок в честь какого-то события или же получение наследства. В любом случае тратить попусту денежные средства не стоит. Лучше всего вложить их в новый проект, который долгое время ждал своего времени, чтобы в дальнейшем получить достойную прибыль и заложить для себя прочный фундамент в финансовой сфере.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Представители этого знака проделали грандиозную работу для достижения своих целей, и в конце последнего осеннего месяца новолуние в Стрельце «озолотит» их за упорный труд. Возможно, вы получите щедрую прибыль от реализации нового проекта, премию или социальную помощь. Полученные деньги стоит потратить на себя, на улучшение качества своей жизни и жилищных условий. Шоппинг в конце ноября будет удачным, а новые покупки принесут комфорт и радость.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы в конце ноября могут рассчитывать на «легкие деньги» и удачу в азартных играх. Более вероятно, что рожденные под этим созвездием получат денежный подарок, смогут выиграть круглую сумму денег в лотерее или им вернут долги. Финансами следует распоряжаться осторожно и с полной ответственностью, в противном случае они разойдутся очень быстро. Идеальным вариантом сохранить средства будет создание финансовой подушки, которая поможет оставаться на плаву в первые месяцы нового года.