. Получивший гражданство Депардье закроет продюсерский центр в России
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Получивший гражданство Депардье закроет продюсерский центр в России

Получивший гражданство Депардье закроет продюсерский центр в РоссииФранцузский актер Жерар Депардье закроет центр «ПЦ ЖД» в России из-за паузы в проектах

Получивший гражданство России в 2013 году французский актер Жерар Депардье решил закрыть в стране свой продюсерский центр. Об этом сообщает ТАСС.

Друг и продюсер актера Арно Фрилли объяснил, что закрытие центра «ПЦ ЖД» связано с паузой в работе. Оценивая перспективы открытия нового центра, Фрилли сказал, что возобновление работы возможно при большей конкретике по будущим проектам.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», — объяснил продюсер.

Ранее Депардье раскритиковал спецоперацию России на Украине. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, и предложили разъяснить Депардье причины спецоперации. Позднее глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев разрешил Депардье не извиняться за свои слова. При этом он посоветовал актеру впредь высказываться исключительно в рамках своей компетенции.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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