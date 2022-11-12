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После бегства в Израиль Алла Пугачева и другие звезды встретились в ресторане

После бегства в Израиль Алла Пугачева и другие звезды встретились в ресторане
Сбежавшие из России знаменитости во главе с Аллой Пугачевой собрались поужинать в ресторане в Тель-Авиве. 73-летняя Алла Пугачева, эмигрировавшая в Израиль с семьей, вознамерилась вести на чужбине светскую жизнь, и у нее это неплохо выходит. Не успела публика обсудить посещение артисткой концерта Земфиры и ее обмен любезностями с певицей, как Примадонна эффектно появилась на выступлении другой землячки – Юлии Зиверт. Несмотря на то, что на сцену в этот вечер Алла Борисовна не выходила, она сразу же затмила младшую коллегу, приковав к себе всеобщее внимание. А после концерта Пугачева оказалась в еще более неожиданном положении –  в роли не то главы клана, не то патронессы, собрав вокруг себя артистов, недавно покинувших Россию. В Сети появилось фото, которое опубликовал Михаил Шац*, и на нем певица запечатлена в компании Семена Слепакова, Максима Виторгана, Ильи Прусикина и Софьи Таюрской. Не хватает в кадре разве что Ксении Собчак, имеющей израильский паспорт.
К слову, супруг Пугачевой в развлечениях жены не участвует, потому что почти все время колесит с гастролями по миру. В настоящее время он находится в Прибалтике, потом отправится в Германию, а из Европы улетит в США. Но Алла Борисовна, похоже, без него не скучает, тем более теперь ей может составить компанию другой молодой юморист – Семен Слепаков. Известно, что резидент Comedy Club летом объявил об эмиграции в Израиль, куда он перевез всю семью. Артист не намерен возвращаться на родину и пытается зарабатывать за границей. Говорят, ценник на корпоративы с участием Семена снизился, но в его райдере появились особые пункты – наличие охранника и водителя, не говорящего по-русски.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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