. Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года

Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года

Праздничный календарь России и мира всегда полон разных торжеств и профессиональных дат. 13 ноября в РФ отмечают несколько профессиональных и церковных торжеств. Также в календаре указаны необычные международные праздники, которые заставляют задуматься или улыбнуться.

Какие праздники отмечают в России 13 ноября 2022 года

  • День Службы защиты государственной тайны ВС РФ;
  • День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ или День войск РХБЗ;
  • День войск радио и радиотехнической разведки ВС РФ или РиРТР;
  • День работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения.

Международные и Всемирные праздники, отмечаемые 13 ноября


  • Всемирный день доброты;
  • День рождения сосиски;
  • День собирания ключей и монеток;
  • Международный день слепых;
  • День симфонического металла;
  • День «Обнимите музыканта» в США;
  • День посадки деревьев отмечает Северная Македония;
  • День индийского пудинга в США;
  • День «охотниц» на мужчин;
  • День Сэди Хокинс в США;
  • День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси проводится в Грузии;
  • Фестиваль белых трюфелей проходит в Италии;
  • День посадки деревьев в Люксембурге;
  • День национальной мысли в Аргентине;
  • День образования отмечает Эквадор;
  • День бухгалтера в Эквадоре;
  • День журналиста празднует Панама;
  • День «Пустите слух» в США.

Церковные праздники 13 ноября


  • День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских;
  • День памяти святого мученика Епимаха Александрийского;
  • Католический праздник святого Аббона Флёрийского;
  • День памяти святых апостолов от 70 Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.

У кого сегодня именины

День ангела 13 ноября отмечают обладатели имен Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.


Астрологи говорят, что Скорпионы, родившиеся 13 ноября, осмотрительны, терпеливы, упорны, обладают стойкостью и целеустремленностью. Вы проявляете внимательность в общении с людьми, скрытны и сдержанны в том, что касается ваших личных дел. Стратегия — их сильная сторона.

Рожденные 13 ноября обычно с большим пониманием и проницательностью комментируют различные события. Какое бы общественное положение они не занимали, они часто и охотно высказываются о том, что кажется достойным их внимания.

Такие люди интересуются всем, но в особенности социально-политическими вопросами. Получают ли они знания из газет, телепередач, книг по истории или социологии — представители этого зодиакального созвездия всегда имеют определенное мнение о том, как все должно или, наоборот, не должно происходить.

Основная проблема рожденных 13 ноября состоит в том, что они слишком мало энергии тратят на понимание самих себя и развитие собственной личности. Поскольку сфера их интересов находится исключительно во внешнем мире, они всегда рискуют остановиться как бы на полпути к совершенству. Тем, кто их знает, они могут показаться общительными и веселыми, но не очень основательными людьми.

При этом более просвещенные личности, рожденные в этот день, пытаются использовать свои интересы для бесконечного процесса самопознания и самосовершенствования, поддерживая тесную связь между внутренним и окружающим миром. Такие люди обычно хорошо приспособлены к тому, чтобы полностью реализовать свои возможности.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

По Донецку выпустили ракеты из «Града»
По Донецку выпустили ракеты из «Града»
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19
Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и Playstation
Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и
Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года
Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года
The Telegraph раскрыл антироссийский план ЕС и Британии на саммите G20
The Telegraph раскрыл антироссийский план ЕС и Британии на саммите G20
Ребекка Ромейн отмечает 50-летие: архивные кадры Мистик из "Люди Икс" (17 фото)
Ребекка Ромейн отмечает 50-летие: архивные кадры Мистик из "Люди
Рекомендации, что не стоит делать 13 ноября 2022 года, приметы и поверья этого дня
Рекомендации, что не стоит делать 13 ноября 2022 года, приметы и
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 11.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 11.11.2022
Россиян предупредили о скором подорожании колумбийского кофе
Россиян предупредили о скором подорожании колумбийского кофе
Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направлении
Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направлении
Рогов рассказал об усилении группировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов рассказал об усилении группировки ВСУ на Запорожском направлении
Assassin’s Creed: Valhalla скоро добавят в подписку Game Pass, согласно новым слухам
Assassin’s Creed: Valhalla скоро добавят в подписку Game Pass,

Топ на сегодня

Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в
Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th

Еще по теме

День ракетных войск и артиллерии 2017: какого числа, традиции празднования в России
День курицы, голые ягодицы и зомби: самые странные праздники мира
Ноябрьские праздники 2017: выходные – расписание, когда на работу
День бухгалтера 2017: картинки, открытки, поздравления