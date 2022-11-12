. Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года

Праздничный календарь России и мира всегда полон разных торжеств и профессиональных дат. 13 ноября в РФ отмечают несколько профессиональных и церковных торжеств. Также в календаре указаны необычные международные праздники, которые заставляют задуматься или улыбнуться.

Какие праздники отмечают в России 13 ноября 2022 года

День Службы защиты государственной тайны ВС РФ;

День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ или День войск РХБЗ;

День войск радио и радиотехнической разведки ВС РФ или РиРТР;

День работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения.

Международные и Всемирные праздники, отмечаемые 13 ноября





Всемирный день доброты;

День рождения сосиски;

День собирания ключей и монеток;

Международный день слепых;

День симфонического металла;

День «Обнимите музыканта» в США;

День посадки деревьев отмечает Северная Македония;

День индийского пудинга в США;

День «охотниц» на мужчин;

День Сэди Хокинс в США;

День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси проводится в Грузии;

Фестиваль белых трюфелей проходит в Италии;

День посадки деревьев в Люксембурге;

День национальной мысли в Аргентине;

День образования отмечает Эквадор;

День бухгалтера в Эквадоре;

День журналиста празднует Панама;

День «Пустите слух» в США.

Церковные праздники 13 ноября





День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских;

День памяти святого мученика Епимаха Александрийского;

Католический праздник святого Аббона Флёрийского;

День памяти святых апостолов от 70 Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.

У кого сегодня именины

День ангела 13 ноября отмечают обладатели имен Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.





Астрологи говорят, что Скорпионы, родившиеся 13 ноября, осмотрительны, терпеливы, упорны, обладают стойкостью и целеустремленностью. Вы проявляете внимательность в общении с людьми, скрытны и сдержанны в том, что касается ваших личных дел. Стратегия — их сильная сторона.

Рожденные 13 ноября обычно с большим пониманием и проницательностью комментируют различные события. Какое бы общественное положение они не занимали, они часто и охотно высказываются о том, что кажется достойным их внимания.

Такие люди интересуются всем, но в особенности социально-политическими вопросами. Получают ли они знания из газет, телепередач, книг по истории или социологии — представители этого зодиакального созвездия всегда имеют определенное мнение о том, как все должно или, наоборот, не должно происходить.

Основная проблема рожденных 13 ноября состоит в том, что они слишком мало энергии тратят на понимание самих себя и развитие собственной личности. Поскольку сфера их интересов находится исключительно во внешнем мире, они всегда рискуют остановиться как бы на полпути к совершенству. Тем, кто их знает, они могут показаться общительными и веселыми, но не очень основательными людьми.

При этом более просвещенные личности, рожденные в этот день, пытаются использовать свои интересы для бесконечного процесса самопознания и самосовершенствования, поддерживая тесную связь между внутренним и окружающим миром. Такие люди обычно хорошо приспособлены к тому, чтобы полностью реализовать свои возможности.