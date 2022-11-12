. Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года подскажут, когда наступит зима

Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года, в Никодимов день, подскажут, когда наступит зима. Одна из примет праздника гласит, что если в этот день поют снегири, то близятся холода. Но если чирикают воробьи, то осень окажется затяжной и зима наступит не скоро. Если же вообще не слышно птиц, то установится холодная погода.

Приметы на 13 ноября 2022 года

День Спиридона и Никодима имеет свои приметы.

Солнечно и ясно — скоро похолодает и подует сильный ветер.

Жди весной половодье, если медведь построил себе берлогу на возвышенности.

Мелкий дождь — предвестник затяжной непогоды.

Плохая примета для рыбаков — поссориться между собой: так они спугнут рыбу, и сезон окажется неудачным.

Если рыбак первый улов не съест, а продаст, при этом заработок потратит на свечи и поставит их в храме, то за сезон будет успешным.





Тот обретет счастье, кто в Никодимов день съест блюдо приготовленное из куриного мяса.

Узнать, что человека сглазили проще всего по такому признаку: он 13 ноября потеряет пуговицу.

Тому повезет прожить долгую жизнь, кто сможет выспаться в ночь с 12 на 13 ноября.

Поверья на 13 ноября 2022 года

В старину люди верили, что 13 число — опасный день, потому что ведьмы и колдуны использовали его для наведения порчи и сглаза. Поэтому крестьяне старались не выходить в этот праздник из дома.





Только при особой нужде покидали люди пределы своего жилища, стараясь быть предельно аккуратными и защищаться от магии всевозможными оберегами.

13 ноября суеверным людям стоит прислушаться к опыту предыдущих поколений, проявив бдительность и осторожность.

Отправляясь утром на работу, есть смысл взять с собой, положив в карман, кусочек зеленой нити. С ней нужно провести весь день не расставаясь и только вечером, вернувшись домой, достать ее и сжечь.

Такой простой способ поможет защититься от любого негатива, какой мог быть направлен на человека.





Следует обратить внимание на то, что приснится в ночь с 13 на 14 ноября, потому что сон исполнится спустя 9 дней или не исполнится уже никогда.

Тот, кому во время ночного отдыха явится что-то красивое и приятное, тому будет весь год сопутствовать удача.

Талисманом для тех, кто родился в этот день, станут украшения с бирюзой.

На Востоке с его помощью целители врачуют раны и травмы, добавляют в состав некоторых лекарств. Согласно поверью, именно бирюза способна защитить своего владельца не только от порчи и дурного глаза, но еще и от смерти и змеиных укосов.