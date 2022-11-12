. Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года подскажут, когда наступит зима
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года подскажут, когда наступит зима

Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года подскажут, когда наступит зима

Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года подскажут, когда наступит зима

Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года, в Никодимов день, подскажут, когда наступит зима. Одна из примет праздника гласит, что если в этот день поют снегири, то близятся холода. Но если чирикают воробьи, то осень окажется затяжной и зима наступит не скоро. Если же вообще не слышно птиц, то установится холодная погода.

Приметы на 13 ноября 2022 года

День Спиридона и Никодима имеет свои приметы.

  • Солнечно и ясно — скоро похолодает и подует сильный ветер.
  • Жди весной половодье, если медведь построил себе берлогу на возвышенности.
  • Мелкий дождь — предвестник затяжной непогоды.
  • Плохая примета для рыбаков — поссориться между собой: так они спугнут рыбу, и сезон окажется неудачным.
  • Если рыбак первый улов не съест, а продаст, при этом заработок потратит на свечи и поставит их в храме, то за сезон будет успешным.


  • Тот обретет счастье, кто в Никодимов день съест блюдо приготовленное из куриного мяса.
  • Узнать, что человека сглазили проще всего по такому признаку: он 13 ноября потеряет пуговицу.

Тому повезет прожить долгую жизнь, кто сможет выспаться в ночь с 12 на 13 ноября.

Поверья на 13 ноября 2022 года

В старину люди верили, что 13 число — опасный день, потому что ведьмы и колдуны использовали его для наведения порчи и сглаза. Поэтому крестьяне старались не выходить в этот праздник из дома.


Только при особой нужде покидали люди пределы своего жилища, стараясь быть предельно аккуратными и защищаться от магии всевозможными оберегами.

13 ноября суеверным людям стоит прислушаться к опыту предыдущих поколений, проявив бдительность и осторожность.

Отправляясь утром на работу, есть смысл взять с собой, положив в карман, кусочек зеленой нити. С ней нужно провести весь день не расставаясь и только вечером, вернувшись домой, достать ее и сжечь.

Такой простой способ поможет защититься от любого негатива, какой мог быть направлен на человека.


Следует обратить внимание на то, что приснится в ночь с 13 на 14 ноября, потому что сон исполнится спустя 9 дней или не исполнится уже никогда.

Тот, кому во время ночного отдыха явится что-то красивое и приятное, тому будет весь год сопутствовать удача.

Талисманом для тех, кто родился в этот день, станут украшения с бирюзой.

На Востоке с его помощью целители врачуют раны и травмы, добавляют в состав некоторых лекарств. Согласно поверью, именно бирюза способна защитить своего владельца не только от порчи и дурного глаза, но еще и от смерти и змеиных укосов.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Интерфейс консоли Xbox в новой тестовой прошивке работает гораздо быстрее
Интерфейс консоли Xbox в новой тестовой прошивке работает гораздо
Гороскоп от Василисы Володиной на 13 ноября 2022: каким знакам зодиака следует разобраться в себе
Гороскоп от Василисы Володиной на 13 ноября 2022: каким знакам
Мурашко назвал назначение спецоперации
Мурашко назвал назначение спецоперации
Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года подскажут, когда наступит зима
Приметы и поверья на 13 ноября 2022 года подскажут, когда наступит
Авторы Sea of Thieves объявили дату старта 8 сезона игры
Авторы Sea of Thieves объявили дату старта 8 сезона игры
Деми Мур 60 лет: как сейчас выглядит звезда фильма "Стриптиз" (16 фото)
Деми Мур 60 лет: как сейчас выглядит звезда фильма
Застреливший оператора Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу за порчу его карьеры
Застреливший оператора Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу
Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние
Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние
Россиянин поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри
Россиянин поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри
Новый премьер Италии обвинила Макрона в предательстве
Новый премьер Италии обвинила Макрона в предательстве
Никита Михалков заявил о смерти «Оскара» из-за ЛГБТ
Никита Михалков заявил о смерти «Оскара» из-за ЛГБТ
Сергей Лазарев высказался о «Евровидении»
Сергей Лазарев высказался о «Евровидении»

Топ на сегодня

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в глобальной политике
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние в Стрельце 24 ноября 2022 года
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние
Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО и сменил позывной Космос
Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО и

Еще по теме

Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на ближайшее время
Никодимов день отмечают 13 ноября 2022 года: традиции, запреты, приметы
Анна Холодная 16 ноября 2017 года: смысл, традиции, приметы, история праздника
Рекомендации, что не стоит делать 13 ноября 2022 года, приметы и поверья этого дня