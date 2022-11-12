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Прототип главного героя фильма «Терминал» умер в парижском аэропорту

Прототип главного героя фильма «Терминал» умер в парижском аэропортуВ аэропору Шарль-де-Голль умер ставший прототипом героя фильма «Терминал» беженец Нассери

Иранский беженец Меран Карими Нассери, ставший прототипом главного героя в фильме Стивена Спилберга «Терминал» о застрявшем в аэропорту пассажире, умер в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в воздушной гавани.

«Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что Карими Нассери, в отличие от персонажа культовой картины, не был ограничен стенами аэропорта: он обладал статусом беженца и видом на жительство во Франции и мог спокойно покидать здание.

«Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы, вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина. Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти, куда хочет. Его никогда не покидали на произвол судьбы, о нем заботились представители служб аэропорта», — рассказал источник.

По его словам, у иранца не было проблем с деньгами благодаря гонорару, который он получил после выхода «Терминала». В то же время, по словам собеседника ТАСС, обитатель парижского аэропорта был психически нездоров: он считал, что у него якобы по-прежнему имеются проблемы с документами, поэтому он вновь возвращался в привычную ему среду обитания.

Фильм «Терминал» вышел на экраны в 2004 году. Главную роль в картине Стивена Спилберга исполнил Том Хэнкс. В основу ленты легла реальная история, произошедшая в 1988-м с иранским беженцем Мехраном Карими Нассери. У него украли документы, и он застрял в парижском аэропорту, где прожил до 2006 года.

Ранее стало известно, что бывший брокер Джордан Белфорт (Jordan Belfort), история жизни которого легла в основу сюжета фильма «Волк с Уолл-стрит», потребовал у создателей киноленты — компании Red Granite Pictures — 300 миллионов долларов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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