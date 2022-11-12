. Путин подтвердил ЦАР готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями
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Путин подтвердил ЦАР готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями

Путин подтвердил ЦАР готовность обеспечить Африку зерном и удобрениямиПутин подтвердил президенту ЦАР, что Россия готова обеспечить Африку зерном и удобрениями

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой подтвердил готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе обмена мнениями по проблеме продовольственной безопасности российский лидер подтвердил готовность Москвы внести свой вклад в обеспечение стран Африки сельхозпродукцией и удобрениями, говорится в сообщении.

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По материалам: lenta.ru

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