. Путин подтвердил ЦАР готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями

Вадим Карасев

Путин подтвердил президенту ЦАР, что Россия готова обеспечить Африку зерном и удобрениями

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой подтвердил готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе обмена мнениями по проблеме продовольственной безопасности российский лидер подтвердил готовность Москвы внести свой вклад в обеспечение стран Африки сельхозпродукцией и удобрениями, говорится в сообщении.