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Путин созвонился с президентом Ирана

Путин созвонился с президентом ИранаПрезидент России Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана РаисиСюжетИранские беспилотники:

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле отметили, что президенты обсудили вопрос о дальнейшем наращивании взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. В том числе Путин и Раиси затронули тему транспортно-логистической сферы.

«Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об обмене западного оружия на беспилотники между Россией и Ираном. Как сообщает Sky News, Россия тайно переправила Ирану 140 миллионов евро наличными и захваченное оружие Британии и США в обмен на десятки беспилотников для их использования в ходе спецоперации на Украине.

Иран, в свою очередь, поставил России более 160 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе 100 беспилотников Shahed-136, которые уже были сбиты над территорией Украины. Помимо этого, по данным Sky News, в последние несколько дней между Тегераном и Москвой была согласована еще одна сделка по новой партии беспилотников на сумму 200 миллионов евро.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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